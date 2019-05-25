Yaf Diesel iftarında Hüseyin Başkan'dan müzik ziyafeti

İftar saatinde Haydarpaşa İskelesi’nden hareket eden Beyaz Martı teknesinde bir araya gelen konuklar Ramazan’ın muhabbetini tekne turuyla taçlandırdılar. Yaf Diesel ekibi, konukları kapıda karşılarken gelen konuklarla bizzat tek tek ilgilenildi. Son yıllarda yarattıkları dinamizmle denizcilik sektörüne yeni bir kan getiren Yaf Diesel'i iş partnerleri de yalnız bırakmadı. Gecede semazen gösterisinin yan sıra, saz ekibi de konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı.

Sektör paydaşlarının yoğun katılım gösterdiği iftarın en unutulmaz anları Koster Armatörleri Derneği Başkanı Hüseyin Kocabaş’ın eline mikrofonu aldığı dakikalar oldu. Kocabaş, Yaf Diesel Direktörü Yusuf Kanıcı’nın ricasını kırmayıp iftar sonrası söylediği bir birinden güzel şarkılarla konukları neşelendirdi. Hüseyin Kocabaş’ın bu yeteneğini bilmeyen birçok kişi bir yandan şaşırırken diğer yandan şarkılara eşlik etmekten de geri durmadı. Ramazan’ın coşkusuna yakışır gecenin sonunda konuklar hatıra fotoğrafı çektirip bu unutulmaz geceyi noktaladılar.

Vira Haber