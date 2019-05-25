Global Port, Tunus’ta en iyi teklifi verdi

Global Yatırım Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) yapılan açıklamada Global Ports Holding'in MSC Cruises ile oluşturduğu ortak girişim tarafından Tunus / La Goulette'te bulunan kruvaziyer limanını işleten Goulette Shipping Cruise'un satın alınmasına ilişkin teklif verildiği belirtildi. Teklifin Tunus hükümeti tarafından en iyi teklif olarak değerlendirildiğinin kendilerine bildirildiği ifade edildi.

La Goulette Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik imtiyaz hakkı, Goulette Shipping Cruise'a 2006 yılında 30 yıllığına ve 20 yıl ilave uzatma hakkı ile verilmişti. 2010 yılında yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan La Goulette Kruvaziyer Limanı, 2011-2014 arasında yılda ortalama 441 bin yolcu ağırladı.

Açıklamada tüm tarafların söz konusu satın almaya ilişkin hukuki anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacağı konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Vira Haber