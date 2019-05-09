Maya Koyu iki yıl daha kapalı kalacak

Ko Phi Phi Lee adasında beyaz kumsalı ve turkuaz rengi sularıyla meşhur olan Maya Koyu’ndaki doğal yaşamın ve mercan resiflerinin toparlanabilmesi için giriş yasağının iki yıl daha uzatıldığı açıklandı.

Tayland Ulusal Parklar Departmanı Danışmanı Thon Thamrongnawasawat, ziyaretçi yasağının 2021 yılının ortalarına kadar süreceğini belirtti. Danışman, koyda 'tam iyileşmenin sağlanabilmesi için’ bu kararı aldıklarını söyledi.

AÇILINCA ZİYARETÇİ SAYISI KISITLANACAK

Maya Koyu tekrar ziyarete açıldıktan sonra da ziyaretçi sayısında kısıtlama, teknelere yasak getirme gibi tedbirlerin hayata geçirileceği de duyuruldu.

Ancak kararı olumlu bulanlar kadar turizmi baltaladığını savunanlar da oldu.

“Maya Koyu, Tayland turizminin kalbi” diyen Krabi Bölgesi Turizm Derneği Başkanı Wattana Rerngsamut, yasağı ‘adaletsiz’ diye niteledi. İnsanların geçim kaynaklarının elinden alındığını savunan Rerngsamut, Tayland Ulusal Parklar Departmanı ‘ortak bir zemin’ bulması gerektiğini savundu.

GÜNDE 5 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYORDU

DiCaprio'nun 2000 yılında gösterime giren filmiyle bir anda ilgi odağı olan kumsal, bölgeye turist akınına yol açmıştı. Ancak artan ziyaretçi sayısı ekosistemin de bozulmasına neden olmuştu. Kumsal erozyonu ve kirliliğin yanı sıra artan tekne trafiği de halihazırda artan deniz suyu sıcaklığı ve iklim değişikliği nedeniyle kırılganlaşan koydaki mercan resiflerini tehdit ediyordu.

En son geçen yıl haziran ayında kapanma kararı, koyun dört aylığına kapalı kalacağı açıklanmıştı ancak açılış sürekli ertelendi.

Kapanmadan önce Maya Koyu’nu bir günde yaklaşık 5 bin kişi ziyaret ediyordu.

Vira Haber