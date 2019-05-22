Meksika'da 'Sargassum' yosunu alarmı

Bu sene 1 milyon ton yosunun plajlara vurması bekleniyor. Bu da Meksika kıyılarındaki son 10 yılın en büyük yosun istilası anlamına geliyor.

Cancun, Playa del Carmen ve Tulum gibi altın kumu ve turkuvaz suları ile dünyaca ünlü plajlar dalgaların getirdiği bu çamur rengi yosunların şimdiden mekanı olmaya başladı. Kıyıya vurduktan sonra bozuk yumurta kokusu yaymaya başlayan bu 'Sargassum'lar turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oluyor. 500 kilometrelik kıyı şeridini kaplayacak bu yosunların bölgeye vereceği maddi zararın milyarlarca dolar olacağı tahmin ediliyor.

Çevre faciası: Bir kasırgadan daha zararlı

'Sargassum'ların diğer bir olumsuz yanı da çevreye verdiği zarar. Plajlar, mercan adaları ve denizdeki ekosistemde yaşanacak hasarın bir kasırganın vereceği hasardan daha fazla olması söz konusu.

Bunun başlıca nedeni ise yosunların balık ve diğer deniz canlılarının sinir sisteminde hasara yol açan brevetoksin maddesini yayması.

Yosunların hava ile teması ile birlikte ortaya çıkan bozuk yumurta kokusu ise insanlarda solunum yetersizliğine neden olabiliyor. Ayrıca gözlere teması halinde körlüğe kadar gidebilecek sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Fransa Ulusal Sağlık Güvenliği Kurumunun bir raporuna göre bu yosunların çürümesi ile ortaya çıkan hidrojen sülfür uzun süre solunduğunda zehirlenmelere yol açabiliyor. Genelde yosunların plajlardan hızla kaldırılması bu tür sorunların yaşanmasını engelliyor. Bu çerçevede alarma geçen Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da orduyu plajların temizlenmesi için görevlendirdi. Oteller ve bölge yetkilileri ise yosunların kıyılara ulaşmasını engellemek için denize bariyerler yerleştirmeye başladı.

Baş sorumlu iklim değişikliği

Uzmanlar yosunların miktarındaki artışı deniz suyundaki ısınmaya bağlıyor. Sıcak suda hızla çoğalan bakteriler yosun oluşumuna davetiye çıkarıyor. Deniz akıntılarının yön değiştirmesi de Meksika, Antiller ve Karayipler kıyılarına hızla çoğalan bu yosunların vurmasına neden oluyor.

Bazı şirketler ise bu şirketler ise illeti kazanç kapısına çevirme arayışında. Örneğin birçok inşaat ve petrol şirketi yosunları tuğla ve biyoyakıt üretiminde kullanılması için çalışmalara başlamış durumda.

Vira Haber