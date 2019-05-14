Çin tersaneleri harıl harıl çalışıyor

Gün geçtikçe inşa hızını artıran Çin tersaneleri, dur durak bilmeden suya yeni gemiler indirmeye devam ediyor. Çin, Liaoning Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dalian Tersanesi’nde iki yeni Tip 052D (Luyang III) sınıfı güdümlü füze muhribi ve 1 adet Tip 056 sınıfı korvetin denize indirildiğini açıkladı.

Gemiler, sınıfının Dalian’da inşa edilen dördüncü ve beşinci; toplamda inşa edilen 19’uncu ve 20’ncisi platformu özelliğini taşıyor. Gemilerin römorkörler yardımıyla denize indirildiği belirtilirken, donatım işlemlerinin akabinde kısa süre içinde hizmete girmesi bekleniyor.

Çin’in gelecekte 30 adetten fazlasına sahip olmayı planladığı Luyang III’ler, aktif elektronik dizinli radar ve 64 adet dikey fırlatıcıya sahip. Açık denizde eskort ve hava savunma görevlerini de yerine getirebilen platformların, uçak gemisi görev gruplarına güçlü bir hava savunma şemsiyesi sağlayacak kabiliyette olduğu belirtiliyor.

Vira Haber