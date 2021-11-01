Kıran ve Kaptanoğlu'ndan denizcilik derneklerine ziyaret
İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, DEFAMED ve Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği'ni ziyaret etti.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği’ni ziyaret ederek bir kez daha Başkan seçilen Kaptan Arif Bostan ve Yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Bu ziyaretin ardından İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği'ni de (DEFAMED) bir ziyarette bulunan Kıran ve Kaptanoğlu, derneğin yeni yönetim kurulu başkanı Ufuk Teker ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Vira Haber
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Etiketler : tamer kıran, şadan kaptanoğlu, imeak dto
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