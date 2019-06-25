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Kıran’dan Dünya Denizciler Günü kutlaması

Kıran’dan Dünya Denizciler Günü kutlaması

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 25 Haziran Dünya Denizciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

DTO Başkanı Kıran, “Gerek ülkemiz gerekse dünya ekonomisine katkılarından ve ülkelerin refah düzeyinin gelişmesindeki önemli hizmetlerinden dolayı tüm denizcilere şükranlarımı sunar, 25 Haziran Dünya Denizciler Günümüzü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

25 HAZİRAN DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) tarafından, 25 Haziran tarihi “Denizciler Günü” olarak belirlendi. 2011 yılından itibaren ülkemizde de 25 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasındaki hafta “Denizcilik Haftası” olarak kutlanıyor.

IMO 25 Haziran tarihini Dünya Denizciler Günü (Day Of The Seafarers) olarak belirleyerek, denizcilere bir kere daha odaklanmak için fırsat yakalamayı hedeflemiş ve denizciler olmadan hayatlarımızın sürdürülebilir olmadığını vurgulamıştır.

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Vira Haber

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