WISTA International ve Dünya Denizcilik Örgütü (IMO) ortak bir araya gelerek dünyada denizcilik sektöründe hangi alanda ne kadar kadın istihdam edildiğine dair istatistik toplamak için ortak çalışma başlattı. Çıkartılan istatistiklerle denizcilik sektörünün sosyal politikalara etkisi ve yapılması gerekenler daha iyi analiz edilebilecek.

Denizcilik sektörü kadın istihdamının az olduğu alanlardan biri olarak bilinse de özellikle son yıllarda yapılan atılımla birçok sektörün kadın istihdamı noktasında önüne geçmiş durumda.

Kadınların sektörde karşılaştıkları zorlukların etkili çözümü için gerekli olan istatistik bilgileri "What gets measured, gets done" sloganıyla toplanacak.

Daha sonraki günlerde konuyla ilgili gelişmelerin WISTA Türkiye yönetimi tarafından duyurulması bekleniyor. Denizcilik sektörü paydaşlarının kendi işletmelerinde bu istatistik bilgilerini oluşturup, gönüllü olarak IMO'ya iletmek üzere kayıt altına alınmasının yapılacak çalışmaya destek olacağı WISTA yetkilileri tarafından belirtiliyor.

Denizcilik sektörü işletmeleri IMO'nun ortak çalıştığı "She Index" sistemi üzerinden de kaydederek, kadın istihdamı istatistik bilgilerini güncelleyebilir.

Vira Haber