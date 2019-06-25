Dünya denizlerinde Tersan rüzgarı esiyor

Dünya denizlerinde Yalova rüzgarı

Gemi inşa sektöründe dünya devleriyle yarışırken tersanelerimizdeki başarılı çalışmalar da giderek artıyor. Gemi ve yat yapım sektöründe altı yıldır Türkiye şampiyonu olan Yalova Altınova’daki Tersan Tersanecilik A.Ş., sektörün başarılı örneklerinden. Milliyet’in haberine göre altı yıldır gemi ve yat yapımında ihracat birincisi olan şirket uluslararası alanda platform destek, açık deniz araştırma, çeşitli tip ve özellikle balıkçı ve rüzgar türbini inşa-bakım gemilerinin yanı sıra römorkör ve feribot yapımıyla dikkat çekiyor. 2019’da yüzde 25 artışla çeyrek milyon dolarlık ihracat öngördüklerini belirten Tersan A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini vurguluyor.

Uluslararası projeler

Rusya için inşa edilen yengeç yakalama ve işleme gemisini kasımda teslim edeceklerini belirten Gazioğlu, bu tür projelerin 25 ile 100 milyon dolar arasında değiştiğini belirtiyor. Bütün yengeç gemilerinin balık gemilerinden çevrildiğini belirten Gazioğlu, “Tersan’da inşa edilen gemi, bu amaçla yapılan ilk gemi ünvanına sahip. Yengeçler karaya götürülmeden porsiyonlanıp pişirilecek, dondurulacak ve paketlenecek’’ dedi.

Tersan Tersanecilik, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Norveçli Havila Kystruten firması ile 750 kişilik iki adet modern cruise gemisinin yapım anlaşmasını imzaladı. Her birinde 350 kalem malzeme ve 1250 metre kablo kullanılacak yolcu gemileri yaklaşık 123 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğinde olacak. Bu siparişi almak için Norveç, Almanya, İspanya ve Portekiz şirketleri geride bırakıldı. Cruise gemilerinin 2020 Kasım’ında teslim edilmesi planlanıyor. Her bir geminin fiyatı minimum 100 milyon euro’dan başlıyor.

Kaptansız gemiler

Tersan’da kaptansız (autonomous) gemilerin ilk versiyonu olarak araç ve yolcu feribotlarında auto-crossing sistemi uygulandığını da belirten Gazioğlu, bu sayede feribotların iki iskele arasında minimum enerji harcayarak güvenle otonom seyir gerçekleştirdiğini söylüyor. Norveç’e bu tür 7 gemi ihraç edildiğini ifade eden Gazioğlu, ‘’3 adet feribotun inşasına devam ediyoruz. Bu taşıtların fiyatları 20 ile 50 milyon euro arasında değişiyor. Norveç’e ihraç ettiğimiz bu feribotların akülerde depolanan enerjisi hidro elektrik santrallerinden beslendiği için sıfır egzos salınımı hedefine de uygun. Bu bir nevi denizlerin Tesla uygulaması olarak yerini aldı’ dedi.

Yeni enerji kaynakları

Tersan, LNG ve batarya ile çalışan gemiler de inşa ediyor. Üretimine başlanan yolcu gemilerinde LNG batarya ile hybrid seyire ek olarak likit hidrojen teknolojisi kullanılacak. Yüzde 100 akülü feribot inşa eden şirket, Norveç’e de sıfır emisyonla çalışan 4 adet feribot teslim etti.

2023’te 500 milyon euro ihracat

Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, 2023 ihracat hedeflerinin 500 milyon euro olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

“Bakım tutum gemilerinde üç bin metre derinlikte kötü hava koşullarında sabit kalabilen su altı robotları, yüzde yüz batarya, LNG ile çalışan single veya hybrid gemiler, atık ısı kazanım sistemleri, kalıcı mıknatıslı senkron motorlar ve doğrudan sürüşlü ana panolar, değişken hızlı makineler gibi uygulamalar. Rejenerasyon teknolojisini de uygulayabiliyoruz.

Yük boşaltan, ağ salan vinçler, kaldırma ekipmanlarında oluşan atıl enerjiyi depolayabiliyor veya gemilerimizdeki tüketicilere yönlendirebiliyor.’’

Hedef her yıl % 20 büyüme

Tersan, beş yılda 1 milyar euro ihracat yaptı. Gazioğlu, hedeflerini şöyle dile getirdi:

“Dünyada oluşan Türk malı gemi ibaresinin, kalite ile daha da pekişeceğine inanıyoruz. Hedefimiz ihracatımızı her yıl minimum yüzde 20 artırmak. Beş yıl içinde araç ve yolcu gemilerine olan ilginin azalıp talebin daha çok ropax tarzı yolcu gemilerine yöneleceğini düşünüyoruz. Petrol fiyatları tüm dünyayı alternatif enerji teknolojilerine sevk edecek. Bu durum da uluslararası portföyünde batarya, LNG, hybrid, hidrojen fuell cell gibi teknolojilerle gemi inşa tecrübesi olan tersanemizin daha yüksek oranda tercih edilmesine neden olacaktır.’’

Sanal takip

Dünya denizlerinde Tersan yapımı 72 gemi seyir halinde bulunuyor. Her biri şirketin Yalova’daki merkezinde ‘marine traffic’ uygulaması ile internet üzerinden takip ediliyor. Bu gemiler Baltık Denizi’nden Grönland’a, Kuzey Atlantik’ten Atlas Okyanusu’na kadar birçok yerde üstlendikleri görevleri emniyet ve başarıyla yerine getiriyor. Şirket Azerbaycan, Brezilya, Kanada, Faroe Adaları, Fransa, Almanya, Grönland, İzlanda, Malta, Norveç, Hollanda, Rusya, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Vira Haber