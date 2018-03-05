Kırım’a yasadışı girişler tamgaz

Ukrayna İşgal Edilen Bölgelerden ve İç Mültecilerden Sorumlu Bakanlığı şubat ayında 20 geminin Kırım limanlarına yasa dışı giriş yaptığını ve tüm gemilerin Rus bayraklı gemiler olduğunu açıkladı.

Bunun dışında açıklamada gemilerin bekleme alanı olarak kullanılan Kerç, Akyar (Sivastopol), Yalta ve Kefe (Feodosya) limanlarının sularında demir atan 18 geminin tespit edildiğini bildirildi. Söz konusu gemilerden 16’sının Rusya bayraklı, diğer ikisinin ise Tanzanya ve Malta bayraklı gemiler olduğu açıklandı.

Yaptığı açıklamada Bakanlık, geçici olarak Rus işgali altında bulunan yarımadadaki limanların, Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 2014 tarihli talimatı ve Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın 16 Haziran 2014 tarihli kararı uyarınca hizmete kapatıldığını kaydederek uluslararası normlar ve Ukrayna mevzuatı gereğince, söz konusu limanlara giriş yapılması durumunda, ulaştırma aracına el koyma ve şirkete uluslararası sefer düzenleme yasağı gibi ciddi yaptırımlar uygulanabileceğini hatırlattı.

Daha önce, 1 Ocak ile 1 Şubat 2017 tarihleri arasında 19 gemi yasa dışı olarak Rusya tarafından işgal edilen Kırım’a giriş yapmıştı.

Vira Haber