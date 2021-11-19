Kıvanç Tatlıtuğ 8 milyon TL'ye yelkenli tekne satın aldı!

Deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, senenin belli ayları teknesinde tatil yaparak geçiriyor. Her yaz eşi Başak Dizer ile mavi sulara yelken açan Tatlıtuğ, teknesi ufak gelince satmaya karar vermişti. 15 metrelik Absolute marka teknesini 3.5 milyon liraya satan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni teknesi için kesenin ağızını açtı. Geçen yıl pandemi nedeniyle istediği tekneyi bulamayan yakışıklı oyuncu, Hindistan'daki tekne üreticileriyle irtibata geçti. Burada istediği standartlardaki tekneyi bulan Tatlıtığ, 8 milyon TL'yi gözden çıkardı. Özel yapım katamaran teknesine önümüzdeki günlerde kavuşacak olan oyuncu, aynı zamanda yelken dersleri almaya başladı. Tekneyi tamamen kendisi kullanacak olan oyuncu, mavi sulara yelken açmak için gün sayıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ teknesi küçük gelince daha büyük tekne almak için bir süredir arayış içerisindeydi.

Vira Haber