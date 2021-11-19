AVS, EXPOMARITT EXPOSHIPPING Fuarı’nın ana sponsoru oldu

İki yılda bir tekli yıllarda gerçekleştirilen Expomaritt Exposhipping İstanbul, denizcilik sektörünü bir araya getiren bölgesinin en önemli ticaret ve pazarlama organizasyonu olarak biliniyor. Denizcilik sektörünün buluşma noktası olarak adlandırılan Expomaritt Exposhipping İstanbul 2021'de global denizcilik sektöründe meydana gelen yeni gelişmeler yakından takip edilebilecek, aynı zamanda katılımcılar sektördeki diğer paydaşlar ile iletişim kurma ve sektörün önde gelen uzmanlarından bilgi edinme fırsatı yakalayacak. Fuarda Türk gemi inşa sanayi, yat imalatı, yan sanayi ve sektörün her alanından firmaların stant açmasının yanı sıra, yurt dışından yüzlerce kişinin katılımının beklendiği fuarda, söyleşiler, paneller ve birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek.

Expomaritt Exposhipping İstanbul Fuarı’na bu sene de ana sponsor olan AVS Küresel Gemi Tedariki ve Yönetimi A.Ş. şirketinin kurucusu, sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek; fuarların çok önemli mecralar olduğuna dikkat çekerek, bu mecraların insanlara dokunduğumuz yerler olduğunu vurguladı. Şimşek, bugünün teknolojisinde gelişmiş sanal fuarların da olduğunu, ancak Expomaritt Exposhipping gibi fuarlarda dostları, tedarikçileri ve paydaşları görebilme imkanı elde ettiklerini, asıl bunun değerli olduğunu söyledi. Hayatın içinden insanı çıkarınca, hayatın son derece monoton bir hal aldığına dikkat çeken Abdülvahit Şimşek, bu nedenle fuarların öneminin büyük olduğunun altını çizdi.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ DÜNYANIN ATARDAMARLARINI OLUŞTURUYOR

Abdülvahit Şimşek AVS olarak daha önce de aynı fuara sponsor olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bizim zaten kendimize göre standartlarımız, yaşam biçimimiz var. Şirketimiz ne ise şirketimizin bulunduğu yerlerde de o çizgiyi korumaya çalışıyoruz. Fuara özel bir şey yapmıyoruz esasında. Biz neysek onu yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü nitelikli bir sektörün içerisinde yer alıyoruz. Dünya denizcilik sektörü bana göre içinde olunacak en keyifli ve kıymetli sektörlerden bir tanesi. Bunu pandemide de gördük. İnsanın atardamarları ne ise, aslında denizcilik sektörü de dünyanın atardamarlarını oluşturuyor”.

AVS olarak müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında bazı ülkelerde alınan politik veya sağlık kararları gereği kapatılmış olan servisler haricindesıkıntı yaşatmadıklarını belirten Şimşek,“Bu konudaki başarımız 100 ülkedeki1400 noktada güçlü bir tedarik networkümüzün olmasıyla paralel. Müşterilerimiz de, böyle bir zaman diliminde ne kadar iyi karar aldıklarını ve doğru bir tercih yaptıklarını görmüş oldular” dedi. Pandemi ile birlikte özellikle Liberya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere bazı maden ve inşaat firmalarının tedarikini yapmaya başladıklarını da paylaşan Abdülvahit Şimşek,“Türkler dünyada inşaat sektöründe çok ciddi bir payı elde ediyorlar. Tabii oralara gittikleri zamanda, kendi ürünlerini tüketmek istiyorlar. Bizlerde düzenli olarak onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

“EKOL, BAŞLIBAŞINA BİR PROJE”

Son dönemde yaptıkları önemli işlerden birinin Ekol Denizcilik’teki yenilikler olduğunu değerlendiren AVS Yönetim Kurulu Başkanı, Ekol’ün başlı başına bir proje olduğuna da vurgu yaptı. Ekol Denizcilik’in de fuarın ana sponsorlarından olduğuna dikkat çeken Şimşek, Ekol Denizciliği süreç içinde daha uluslararası hale getirmeyi hedeflediklerini, bunun için de İngilizce eğitime ayrı bir parantez açtıklarına dikkat çekti.

2021 ve 2022 yıllarını da değerlendiren AVS Yönetim Kurulu Başkanı Şimşek, kendileri için 2021 yılının 2022 yılının habercisi olduğunu söyledi. 2021 yılını yüksek bir başarı ile tamamladıklarına dikkat çeken Şimşek şunları söyledi: “Bu anlamda yepyeni iş kollarında da hizmet verebilme fırsatı bulduk. Özellikle catering işini yükselttik. Karadeniz ve Akdeniz’deki gaz rezervlerinin bulunması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın almış olduğu üç tane petrol araştırma platformu var. O platformların iki tanesine tedarik ve housekeeping hizmeti veriyoruz. Bununla birlikte şu an Marmara’da hali hazırda hizmet veren Anadolu 1 Platformu’na ve aynı şekilde 16 Ekim’de Türkiye’ye gelecek olan Aras adlı platforma yine biz hizmet vermek üzere kontrat yaptık. Türkiye’de offshore hikayesi olan bir sektör değil, ama artık bu alanda daha stratejik adımlar atılıyor. Avrupa’nın en büyük limanlarından bir tanesi olacak Filyos Limanı… Denizcilik sektörü için çok büyük bir potansiyel oluşturmuş durumda. Catering hizmetlerimizi bu coğrafyalarda arttırabilmek için özel bir departmanımız var. Hem karada, hem de denizde hizmet veriyoruz. Bu ekibin içinde nereden baksanız 150-160 tane çalışanımız var. Çalışanlarımız 28 gün geminin üzerinde kalıp 15 gün tatil yaparak evlerinde dinleniyorlar. Çünkü Offshore işinde her gemiye katıldıklarında son derece tazelenmiş bir ruh haliyle işlerini yapmaları gerekiyor”.

“Catering alanında 2022 yılında daha güzel ilerleyeceğiz” diye konuşan Şimşek, denizcilik sektörünün şu anda bir altın çağ yaşadığına da dikkat çekti ve tüm sektörün bu nedenle pozitif etkilendiğini vurguladı.

Vira Haber