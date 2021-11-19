STM’den, Konya ve Karaman savunma sektörünün gelişimi için iş birliği

Yüksek nitelikli insan kaynağıyla, ülkemizin savunma sanayi ve milli teknoloji hamlesinde kritik bir rol oynayan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. danışmanlık hizmetleri alanında, önemli bir projeye daha hazırlanıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, NATO’dan, ülkemizdeki sivil ve yerel kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech; yerli ve milli sanayi üretim ekosistemine ilişkin analiz ve karar destek sistemi geliştirme yetkinliğini, Gaziantep’in ardından Konya ve Karaman bölgesine taşıyacak.

Yüksek katma değerli savunma ürünleri

Konya Savunma Sanayii Tedarikçileri Buluşmaları kapsamında; STM, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), Konya Sanayi Odası (KSO), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ve Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi Derneği (BÜSAT) arasında 18 Kasım Perşembe günü niyet anlaşması imzalandı. Anlaşma, “Bölgedeki KOBİ’lerin Savunma Sanayine Entegrasyonu ve Konya ve Karaman İllerinde Savunma Sektörünün Geliştirilmesi” için birlikte çalışabilirliği kapsıyor.

Anlaşma, KOBİ’lerin savunma sanayine entegrasyonu için, son 6 yıldır Huğlu-Üzümlü-Beyşehir ve Konya’da yapılan faaliyetlerin, Konya ekosisteminin geliştirilmesine ve Karaman’a da yansıtmayı amaçlıyor. Bu kapsamda, belirlenecek savunma sanayi ve yakın sektörlerde potansiyel taşıyan firmaların; üretim altyapısı, yüksek katma değerli ürün/teknoloji fırsatlarının analiz edilerek, destekleme model önerilerinin sunulması, saha çalışması ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

“Bölgesel kalkınma için savunma sanayi önemli bir kaldıraç”

İmza törenine katılan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şunları kaydetti:

“Teknoloji tabanlı danışmanlık hizmetleri alanında, ülkemizin önde gelen şirketlerinden birisi olarak, uluslararası arenadaki danışmanlık yetkinliğimizin yanı sıra, Anadolu’da da bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, kaldıraç görevi görecek, danışmanlık projeleri gerçekleştiriyoruz. İlk olarak, 2018 yılında Konya Huğlu ve Üzümlü bölgelerinde konuşlu av tüfeği üreticilerinin verimliliğinin artırılması ve savunma sanayine entegrasyonu için, gerçekleştirdiğimiz danışmanlık projesini tamamlamıştık. Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin, savunma sanayi sektörüne geçiş yapması ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi için başlattığımız projeyi de bu yıl içinde başarıyla geride bıraktık. Bugün imzaladığımız niyet anlaşması ile kalkınma odaklı yeni bir iş birliğinin de adımını atmış bulunuyoruz. Konya ve Karaman’daki sanayicilerimizin, sahip oldukları tecrübe ve potansiyeli ortaya çıkaracak, onlara yol haritası oluşturacak bu proje hazırlığı, bölgedeki ekosisteminin, savunma sanayi sektöründe yüksek katma değerli ürünler üreterek, iç piyasa ve ihracatta rekabet etmesinde, anahtar rol oynayacaktır.”

Vira Haber