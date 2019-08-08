Kıyı emniyetinde usulsüzlük soruşturması

Hem KTKEGK Şirketi'ndeki yüksek giderler hem de Burak ile ilgili iddialar nedeni ile yürütülen soruşturmada hesaplar mercek altına alındı.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi’nde usulsüzlük ve vurgun iddiaları.

KTKEGK Şirketi’nde tespit edilen yüksek giderler nedeni ile akaryakıtta, yağda ve tersanede usulsüzlük yaptığı iddia edilen Genel Müdür Yusuf Burak hakkına Sayıştay’lık soruşturma başlattı.

5 yıllık sözleşmesinin henüz 2’inci yılında olan ve Genel Müdürlük görevini yürüten Burak’ın görevden alınması halinde 3 yıllık tazminat ödenmesi gerektiği gerekçesi ile Burak’ın görevden alınamadığı belirtiliyor.

FATURALANDIRMADA YÜKSEK MEBLAĞ İDDİALARI

Adı usulsüzlük iddialarına karışan Genel Müdür Yusuf Burak’ın akaryakıt, yağ ve tersane ile ilgili yüksek meblağlı faturalar karşılığında komisyon aldığı iddia ediliyor. Burak hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Sayıştaylık’ın Cumartesi günü Burak’ın Girne’deki ofisine baskın yaptığı ve belgeleri mercek altına aldığı belirtiliyor.

Uzun bir süreden beridir KTKEGK Şirketi’nde meydana gelen yüksek giderlerin dikkat çekmesi üzerine başlatılan soruşturmada bazı şüphelerin olduğu, yüksek giderler nedeni ile personelin ödemelerinde de bu ay gecikme yaşandığı öğrenildi.

BİR GEMİ ALAN BURAK’IN BAŞKA BİR GEMİ ALMA HAZIRLIĞINDA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

KTKEGK Genel Müdür’ü Yusuf Burak hakkındaki yürütülen soruşturma sonucunda Burak’ın kendi adına 1 adet yük gemisi satın aldığı, ikinci gemiyi de alma hazırlığına oluğunun ortaya çıktığı öğrenildi.

Usulsüzlükler ile ilgili henüz net bir tespitin yapılamadığı öğrenilirken, Burak’ın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından görevden alınmasının istenildiği edinilen bilgiler arasında.

5 yıllık sözleşme ile Genel Müdürlük görevini yürüten Yusuf Burak’ın henüz 2’inci yılında olduğu, görevden alınması halinde ise geriye kalan 3 yıllık süre için tazminat ödenmesi gerektiği için görevden alınamadığı iddia ediliyor.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Vira Haber