GİSBİR 31. COMNAP Konferansına katıldı

1957 yılında başlayan Antartika programları, bugün 30 üye ülkesiyle buzulları araştırmaya devam ediyor. Araştırma sonuçlarının sunumlar halinde konuşulduğu COMNAP toplantısında, her ülke kendi araştırmalarını ve lojistik konularını detaylarıyla anlatıyor.

Her yıl farklı şehirlerde gerçekleştirilen toplantı bu yıl Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 29-30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşti.

Bu yıl Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 29-30-31 Temmuz tarihlerinde yapılan COMNAP toplantısına İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burcu Özsoy başkanlığında Türk heyeti, İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlik’te GİSBİR’de katıldı.

Türk heyeti bugüne kadar gerçekleştirdiği üç Antartika seferi sırasında edindiği deneyimleri üç sunumla diğer ülkelere aktardı.

Konferansta, GISBIR adına Genel Sekreter Mehtap Özdemir, GİSBİR kutup araştırmalarının en önemli kısımlarından biri olan deniz yolu ile ulaşım ve araştırma konularını dikkate alarak ülkelerin ihtiyaç duyacakları araştırma gemileri için Türk Gemi İnşa sanayinin imkan ve kabiliyetlerini anlatmak üzere COMNAP’de görüşmeler gerçekleştirdi. GİSBİR üyelerinin gemi inşa alanındaki inovatif ve çevreci projeleri tüm ülkeler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Vira Haber