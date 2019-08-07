Martı Marina'ya yeni genel müdür

Martı Otel İşletmeleri, Marmaris'teki Martı Marina'da genel müdür değişikliğiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) açıklama yaptı. Açıklamada Marmaris'teki Martı Marina Şirketinin Martı Marina Tesisi Genel Müdürü Cemal Nihat Yenel'in görevinden ayrıldığı yerine Veysel Biçer atandığı belirtildi.

Martı Otel İşletmeleri bünyesinde Antalya Kemer Tekirova'daki Martı Myra Otel'inin Genel Müdürlüğünü Erkut Öztürk, Muğla Marmaris'teki Martı Resort Otel ile Martı La Perla Oteli'nin Genel Müdürlüğünü ise Fırat Kaya sürdürüyor.

480 yat kapasiteli

Marmaris Hisarönü'ndeki Martı Marina & Yacht Club,1996 yılından bu yana hizmet veriyor Türkiye’nin denize girilebilen ilk marinası Martı Marina & Yacht Club bünyesinde Martı Hemithea Hotel ile Doğan Hotel de hizmet veriyor. Marina her boyutta tekne için 380 deniz bağlama ve 100 kara park kapasitesi ile konaklama sunuyor.

Vira Haber