‘Katma değeri yüksek döviz getiren bir sektörüz’

GİSBİR Yönetim Kurulu toplantısı Murat Kıran Başkanlığında yoğun bir katılık ile gerçekleştirildi. Toplantıya Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda GİSBİR Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Oral Erdoğan’da katıldı. Toplantıda; komisyonlarda alınan kararların yanı sıra Gemi Boya Yönetmeliği de masaya yatırıldı.

Bu yılın 18. toplantısını yaptıklarını açıklayan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, özellikle Çalışma Komisyonlarının çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kıran, ‘’Bugün çok yoğun bir gündemimiz yoktu. Daha çok Gemi Boyama Yönetmeliği ile ilgili olarak arkadaşlarla görüştük; çünkü bu yönetmelik bizleri ilgilendiriyor. Bizle alakalı olarak yaptırımsal bir zorluk yok; ama bununla ilgili birkaç itirazımız olacak. Bu konuyla ilgili olarak idarecilerimizle görüşmeyi planlıyoruz’’ dedi.

Toplantıda komisyonda olan çalışmaları da dinlediklerini belirten Kıran ‘İnsan Kaynakları Komisyonu büyük bir şevkle çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugün yeni fikirlerle geldiler. Senede bir kez fuar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu fuarda sektörü; kamuoyuna tanıtmış olacağız. Kamuoyunda oluşan yanlış algıyı düzeltmeliyiz. Tersaneler; ekonomiye can veren yerdir. Sürekli kaza haberleriyle gündeme geliyoruz. Biz bunu haketmiyoruz. En çok döviz getiren sektörüz. Biz bunu yaparken yoruluyoruz; çünkü 7 gün 24 saat çalışan dinamik bir sektörüz’’ açıklamasını yaptı.

Sosyal İlişkiler Komisyonu'nda yeni bir karar aldıklarının da altını çizen GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ’’Özellikle ilçemizde sosyal ilişkilerde daha da etkin olmak istiyoruz. Görüştüğümüz kurumlarla ‘Daha neler yapabiliriz?’i tartışacağız. Arkadaşlarımızla çalışacağız, onlardan güzel haberler alacağımızı umut ediyorum’’ dedi. Kıran yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla tüm gemi inşa sanayinin ve ülkemizin, bayramını da kutlayarak, tatile çıkacakları da uyararak acele etmemeleri konusunda uyardı.

Vira Haber