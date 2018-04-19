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Kleopatra plajı her yıl 2 milyonu aşkın turist çekiyor

Kleopatra plajı her yıl 2 milyonu aşkın turist çekiyor

Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi Kleopatra'nın altın renkli iri taşlı  kumlarına uzandığı, ışıltılı mavi berrak sularında yüzdüğü rivayet edilen  Alanya'nın simgelerinden Kleopatra plajı, yılda 2 milyonu aşkın turistle turizme katkı sağlıyor.

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Turizm merkezi Antalya'nın Alanya ilçesi, tarihi yarımadasıyla  milattan önce ve milattan sonra yaşamış birçok medeniyetin izlerini taşıyor.  Anadolu Selçuklu Devleti'nin yazlık başkenti de olan Alanya, milattan önce 69-30  yıllarında yaşamış Mısır kraliçesi Kleopatra'dan adını aldığı rivayet edilen  plajıyla, bölge turizmine katkı sağlıyor.

Şehir merkezinde bulunan plaj, altın renkli kumu, denizinin güzelliği  ve sahilinin çekiciliğiyle, ilçeye gelen turistlerin denize girdiği en önemli  noktalardan biri. "Deniz kum güneş" üçlemesinin güzel bir örneği olan plajın  uzunluğu ise 2 kilometreyi buluyor.

Plaj çevresinde bulunan otellerin üye olduğu Kleopatra Otelciler  Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, Mısır  Kraliçesi Kleopatra'nın denize girdiği rivayet edilen plajın, bugüne kadar  milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

"Avrupalı turistlerin bu plaja ilgisi daha yoğun"

Plajın, Mısır Kraliçesi Kelopatra'nın Kale yarımadası çevresinde  denize girmesiyle bu adı aldığının rivayet edildiğini kaydeden Şakiroğlu,  "Milattan önce 69-30 yılları arasında Romalı Antonios tarafından Sedre Köyü  (sedir ağaçlarının yoğun olduğu bölge) Mısır donanmasının yapılması için Mısır  Kraliçesi'ne hediye edildiği rivayet ediliyor. Mısır kraliçesinin de  burada  sürekli denize girdiği ve kumlarına aşık oluşu rivayetiyle günümüzde önemi  artıyor." dedi.

Şakiroğlu, 2 kilometre uzunluktaki plajın, pirinç tanesi  büyüklüğündeki kumları ve berrak deniziyle dikkat çektiğini dile getirerek,  "Şehir merkezinde denize girilen dünyanın ender yerlerden biri, ayrıca Damlataş  Mağaramız da bu bölgede. Yine plaj içerisinde çeşitli aktiviteler yapılıyor.  İlçede ilk plaj organizasyonları da burada başladı." diye konuştu.

Alanya'nın yılda yaklaşık 3,5 milyon turisti ağırladığı bilgisini  veren Şakiroğlu, bu turistlerin yüzde 80'nin de Kleopatra Plajı'ndan denize  girdiğini söyledi.

Avrupalı turistlerin bu plaja ilgisinin daha yoğun olduğunu belirten  Şakiroğlu, "Orta Avrupa, Almanya, Baltık Cumhuriyetleri, İskandinavlar ve Ruslar  ağırlıkta. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. İyi  bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tatilciler ücretsiz güneşlenebiliyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme  Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da Kleopatra'nın, Türkiye'nin en önemli  plajlarından biri olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Dünya genelinde bilinen önemli bir plajımız. Fuarlarda  Alanya'daki tanıtımı da bize güç veriyor. Diğer bölgelerdeki kum ince iken bu  plajın kumu biraz daha kalın ve vücuda yapışmıyor. Kum üzerinde yatılabiliyor  ayrıca işletmelere ait şezlonglar dışında tatilciler kendi imkanlarıyla plajda  ücretsiz güneşlenilebiliyor, denize girebiliyor." diye konuştu.

Vira Haber

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