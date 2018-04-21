İskoçya'da yaşayan 5 ve 8 yaşındaki iki kardeşin oyuncak gemisi geçtiğimiz yıl mart ayından beri denizleri ve okyanusları aşarak dünya turu gerçekleştiriyor. 8 yaşındaki Ollie ve 5 yaşındaki Harry, babalarından da yardım alarak dışını kuvvetlendirdikleri ve ağırlık merkezini değiştirdikleri gemiyi açık denizlere dayanıklı hale getirdi. Minik gemiye "Adventure" (Macera) ismini koydular. Kardeşlerin projesini çok beğenen bir uydu takip şirketi de minyatür gemiye GPS cihazı taktı. İçine "Gemiyi bulanlar, lütfen Macera'yı tekrar denize bıraksın" mesajının da konulduğu geminin ilk durağı Danimarka, sonra Norveç ve İsveç oldu. Burada gemiyi bulanlar Macera'nın fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı.Macera'yı daha sonra Norveçli denizciler buldu.

GPS ile takip ediyorlar

Ferguson ailesi, gemiyi takip etmek için bir Facebook sayfası açtı. GPS verilerine göre Macera, Christian Radich isimli gemiyle birlikte Venezüella ile Surinam'ın arasında bulunan Güney Amerika ülkesi Guyana'nın açıklarına kadar geldi. Ollie ve Harry'nin babası MacNeill Ferguson, "Çocuklar bilgisayardan sürekli geminin yerini takip ediyor" dedi.

Vira Haber