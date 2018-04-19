Mercanlar için teknolojik umut

Büyük Mercan Resifi’ni kurtarmak için geçen yıl nisan ayında denemelere başlayan bilim insanları, sonunda bir sonuç aldı.

Küresel ısınma ve denizlerdeki aşırı kirlilik nedeniyle bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Avustralya’daki doğa harikası mercan resifleri için teknolojik bir umut doğdu.

UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan ve ülkenin kuzeydoğu sahili boyunca uzaydan dahi görülebilen Büyük Mercan Resifi’ni kurtarmak için geçen yıl nisan ayında denemelere başlayan bilim insanları, sonunda bir sonuç aldı.

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü uzmanları, mercanların insan saçından 50 bin kat daha ince ve geri dönüşebilir bir film ile kaplandığında kirlilik ve ısınmadan zarar görmediklerini belirledi. Bir akvaryumda denenen yöntem, mercanların geleceği için ciddi bir umut oldu.

Vira Haber