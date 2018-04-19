Bangladeş Donanması yenileniyor

Çin'in Wuchang Tersanesi, 8 Nisan'da, Bangladeş Donanması için inşa edilen dördüncü ve son Shadhinota Sınıfı (Tip C13B) korveti suya indirdi. BNS Prottasha (F114) adını alan 90 metre uzunluğundaki korvet, sınıfın üçüncü gemisi BNS Shongram'den iki ay sonra suya indi.

İlk iki gemi, BNS Shadhinota (F111) ve BNS Prottoy (F112), Bangladeş Donanması hizmetine Mart 2016'da girdi. Tip C13B korvetleri, Tip 056 korvetleri temel alınarak geliştirildi. Bin 330 ton deplasmana sahip korvetler, azami 25 knot hıza ulaşabiliyor.

Vira Haber