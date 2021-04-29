Kocaeli Limanlarında İlk Üç Ayda 19 Milyon 900 Bin Ton Yük Elleçlendi

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı, salı günü, video konferans sistemiyle yapıldı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri ile birlikte Kocaeli denizciliğine ve sektöre katkı sağlayabilecek çalışmalara dair değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajı verdi, şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi.

DOĞUSEL'DEN BİDEN'A KINAMA

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları ile ilgili açıklamasını da değerlendiren Başkan Doğusel, "ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile siyasi ve popülist bir ifade kullanarak 'soykırım' demiştir. Emperyalist bir yalan, hatta iftira olan bu ifade nedeniyle Biden’ı kınıyoruz" dedi. Doğusel, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gerek dünya, gerek ülke olarak Covid-19 pandemisiyle mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye, en çok aşılama yapan ülkelerden biri. Buna karşın vaka sayıları ve kayıplarımızın devam etmesi hepimizi derinden üzüyor. Hükümet tarafından alınan tedbirlerin ardından vaka sayılarının belirli oranda düştüğünü görsek de, ülke olarak çok kritik bir noktada oluşumuz bilim insanları tarafından ifade ediliyor. Herkesi kurallara uymaya davet ederken, özellikle aşı hakkına sahip vatandaşlarımızın tereddütsüz aşı olmalarını tavsiye ediyorum.”

DENİZCİLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

“Türkiye, pandemi dönemine rağmen büyüyen, ihracat oranlarını artıran bir ülke. Mart ayı Gümrük verilerine baktığımızda, Kocaeli ihracatı 3 milyar dolar gibi tüm zamanların rekoru olan bir rakama ulaştığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. Kuşkusuz ki, pandemi döneminde ülke ihracatını ayakta tutan en önemli unsur deniz. Bu sebeple, bu ihracat rakamında payı olan üreticilerimizi, lojistiği sağlayan denizcilerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ile kısa çalışma ödeneği 3 ay daha uzatıldı. Bu salgın döneminde işverene can suyu olan kısa çalışma ödeneğine, özellikle son dönemdeki kısıtlamalar nedeniyle çalışma hayatının ihtiyacı vardı. Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması kararı nedeniyle hükûmetimize teşekkür ediyoruz."

KOCAELİ'NİN EKONOMİK VERİLERİ SUNULDU

Başkan Doğusel, Kocaeli’nin ekonomik verilerini ise şu şekilde paylaştı: "İlk üç ayda Kocaeli’ye 708 adet Türk bayraklı gemi, 1.594 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 2.302 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin neredeyse 5’te biri, yani yüzde 19’u Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 7 milyon 983 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 11 milyon 917 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 19 milyon 900 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamından yüzde 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 465.892 TEU ile, Türkiye genelinde 3. sıradadır.”

İLK ÜÇ AYDA EN ÇOK İHRACAT DERİNCE'DEN

“Kocaeli Dış Ticaret İstatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk üç ayında ihracatımız 7 milyar 945 milyon dolar olurken ithalatımızın ise 13 milyar 460 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. İlk üç ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 2 milyar 939 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 2 milyar 824 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 4 milyar 650 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise ithalat 4 milyar 175 milyon dolar oldu. İlk üç ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 15 milyar 270 milyon lira. Geçtiğimiz aya göre ihracatta 420 milyon dolar, ithalatta ise bir milyar dolara yakın artışlar söz konusudur. Buna bağlı olarak vergi gelirleri de 1 milyar 610 milyon lira artmıştır."

Meclis toplantısı, meclis üyelerinin sektörel görüş ve bildirimlerini aktarmasının ardından sona erdi.

Vira Haber