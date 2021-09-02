"Kocaeli, potansiyelini daha iyi kullanacak"

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında, video konferans sistem üzerinden icra edildi. Toplantıya, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü de katıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, konuşmasına, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladı.

ÜMİDİMİZ O GÜNLERİ BİR DAHA YAŞAMAMAK

Ağustos ayının Kocaeli’de yaşayanlar için hüzünlü bir ay olduğunu sözlerine ekleyen Doğusel, “Asrın Felaketini, yani 17 Ağustos depremini yaşadık. Yakınlarımız, sevdiklerimizi bir bir toprağa verdik. Ülke olarak o günleri bir daha yaşamayacağımız ümit ederken, devlet ve millet işbirliği ile insanlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı binalarda yaşatmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü bilim insanlarımız, İstanbul depreminin yaklaştığını ne yazık ki çoğu konuşmalarında ifade etmektedir” dedi.

YARALARIN SARILMASI İÇİN DESTEK

Ege ve Akdeniz’deki yangınlara da değinen Doğusel, “Evet, zor bir ağustos ayı geçirdik. Önce Manavgat, daha sonra Marmaris ve Bodrum olmak üzere Akdeniz ve Ege kıyılarımızda Türkiye tarihinin en büyük boyutlu yangınları yaşandı. Bu yangınlarda insanlarımızı, canlılarımızı kaybettik. Turizmimiz büyük yara aldı. Bizler de İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak tüm şubelerimizle yangının hemen ardından bölgeye gittik. Oradaki devlet erkanı ile, meslek odaları ile, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaraların sarılması için verdiğimiz desteği sunduk. Bu yangınların bir daha olmaması en büyük dileğimiz” dedi.

TOBB BAŞKANINI AĞIRLADIK

Ağustos ayındaki çalışmalardan bahseden Doğusel, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak çok yoğun bir ayı geride bıraktık. Kuşkusuz ki en önemli programlarımızdan biri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nu şubemizde ağırlamaktı. Bu ziyarette İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran’ın da olması bizleri çok memnun etti. Ziyarette Hisarcıklıoğlu, şubemizi Türkiye’nin en iyi çalışan şubesi olarak ifade etmesi bizlere gurur verdi. Kocaeli’nin deniz potansiyelini en iyi şekilde kullanması bizlerin temel hedefi. Deniz sayesinde Türk ekonomisinin 5’te birlik kısmını sırtında taşıyan Kocaeli’nin aynı zamanda balıkçılıkla, turizmle, sporları ile de ülkenin başat illerinden birisi olması için çabalıyoruz. Bu noktada gerek TOBB’dan gerekse de İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan aldığımız güç bizleri motive ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

EKONOMİK VERİLERİ SUNDU

Ekonomik verileri de paylaşan Doğusel, “İlk yedi ayda Kocaeli’ye 1.750 adet Türk bayraklı gemi, 3.879 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 5.629 adet gemi uğramıştır. Bu sayı, Türkiye’ye uğrayan gemilerin 5’te biri, yani yüzde 19’udur. Yüklemede 18 milyon 919 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 28 milyon 520 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 47 milyon 440 bin ton elleçlenmiş olup Türkiye toplamından yüzde 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.121.039 TEU ile Türkiye genelinde üçüncü sıradadır.

DÜŞÜŞ YAŞANDI

Kocaeli, dış ticaret istatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk yedi ayında 18 milyar 186 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, ithalat ise 32 milyar 975 milyon dolara çıkmıştır. İlk yedi ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 7 milyar 216 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden İzmit’te 5 milyar 436 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir. İthalatımızda ise, Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer almıştır. Dilovası Gümrük Müdürlüğümüzden ilk yedi ayda 11 milyar 371 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğümüzden ise 10 milyar 661 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. İlk yedi ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 39 milyar 920 milyon liraya ulaştı. Temmuz ayında aylık ihracatımız 2 milyar 517 milyon dolar, ithalatımız ise 4 milyar 649 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki aya göre, temmuz ayında ihracatımızda %10’luk düşüş, ithalatımızda ise %8’lik düşüş yaşanmıştır” dedi.

BALIK AVI SEZONU ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

2021 yılı balık avı sezonunun başlamasıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Doğusel, “Yeni balık avı sezonunun ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Meclis toplantısı, üyelerin sektörel sorunlarının değerlendirilmesiyle sona erdi.

Vira Haber