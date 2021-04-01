Kocaeli, Turizmde Hedefine Ulaşacak

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapıldı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr.Kürşat Bal başkanlığında yapılan toplantıya, Kocaeli Liman Başkan Yardımcısı Özgür Mengi de katıldı.

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Liman Başkanlığı'nın birlikte gerçekleştirdiği çalışmalardan gurur duyduğunu ifade eden Özgür Mengi, “Liman Başkanlığı olarak, bölgemiz denizciliği için atılacak her adımda, Deniz Ticaret Odasıyla yer almaktan oldukça memnunuz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Liman Başkan Yardımcısı Mengi’ye, meclis üyelerinin sektörel sorunları aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ EĞİTİMİNİ VERMEK İSTİYORUZ

Karamürsel Sualtı Sporları Derneği (KARSAD) Başkanı ve İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Üyesi Salih Zeki Şirinoğlu sualtı sporları ile ilgili yapılan çalışmalara değinerek, “Pandemiden dolayı dalış sezonunu açamadık. Ramazan ayından sonra faaliyetlerimizin başlamasını umuyoruz. Kulübümüzü kurduğumuzdan beri, örnek olmaya çalışıyoruz. Dalış okulu olma yolunda ilerlerken gelen kişilere, uygun fiyatla Türkiye'nin en iyi eğitimini vermek istiyoruz. Bu dönemde deniz severler için düzenlemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kulübümüzü kafe kütüphane haline getirdik. Bütün deniz severlerin ulaşabileceği bir hatıra kütüphanesi hazırladık. Doğayla, özellikle denizle ilgili herkesten kitap yardımlarını bekliyoruz” dedi.

SON YILLARDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise, son yıllarda atılan adımlarla Kocaeli’nin turizm kenti olma iddiasının güçlendiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Temizlenen ve canlı çeşidi sürekli artan körfezimiz, mavi bayraklı plajlarımız, önemli deniz sporlarına ev sahipliği yapan sahillerimiz, Kocaeli’nin turizm kenti olma hüviyetinin altının dolmasına sebebiyet vermiştir. Bu noktada bu sürece katkı veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kuşkusuz ki Kocaeli gibi yıllarca sanayi ile anılmış bir kentin turizm kentine dönüşmesi için denizle ilgili tüm unsurların eş güdümlü bir çalışma içerisinde olması gerekmektedir. Bu noktada bizler İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle birçok ortak proje içinde yer alıyor ve üzerimize düşen görevi yapma gayretinde oluyoruz.

DENİZ TURİZMİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMALI

26 ve 27 Mart tarihlerinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Deniz Turizmi Çalışma Grubu Şube Başkanları Toplantısı da turizme yönelik önemli fikir alışverişinin yapıldığı bir toplantıydı. Başta İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ile İMEAK DTO Şube Başkanlarımızın katılımıyla yapılan toplantıda, deniz ve turizm konusunu çok farklı açılardan değerlendirdik. Öte yandan kentin dört bir yanına yaptığımız geziler de Kocaeli’de yaşamayanların Kocaeli’nin turizm potansiyelini görmeleri açısından çok önemliydi. Kocaeli, turizm açısından önemli hamlelerin yapıldığı bir kent. Kocaeli’yi ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, Kocaeli Turizm Master Planının hazırlanması için çalışmalara başladı. Önümüzdeki süreçte bizim de dâhil olacağımızı düşündüğümüz bu çalışmanın Kocaeli’nin turizm hedeflerine ulaşması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.”

EKONOMİK VERİLER

Başkan Doğusel, ekonomik verileri ise şu şekilde paylaştı: “İlk iki ayda Kocaeli’ye 472 adet Türk bayraklı gemi, 1.024 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 1.496 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin neredeyse 5’te biri, yani yüzde 19’u Kocaeli ilimize aittir.

Yük elleçlemesinde; 5 milyon 144 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 7 milyon 597 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 12 milyon 741 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamından 16’lık pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 301.444 TEU ile Türkiye genelinde 3. sıradadır.

İHRACAT VE İTHALATTA ARTIŞ

Kocaeli Dış Ticaret İstatistiklerinde; Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında ihracatımız 4 milyar 995 milyon dolar olurken ithalatımızın ise8 milyar 114 milyon dolara ulaştığını görüyoruz. İlk iki ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 1 milyar 822 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yitakip eden İzmit’te 1 milyar 808 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 2 milyar 814 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 2 milyar 588 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk iki ayda, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 9 milyar 20 milyon lira. Geçtiğimiz aya göre ihracatta 200 milyon dolar, ithalatta ise 500 milyon dolara yakın artışlar söz konusudur. Buna bağlı olarak vergi gelirlerinde de 300 milyon lira artmıştır”

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel sorun ve değerlendirmelerini aktarmasıyla sona erdi.

Vira Haber