KOGAD'tan 'Meslekte birlik gecesi'

Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği (KOGAD) Kocaeli’de faaliyet gösteren gemi acenteleri çalışanları ile bir araya gelerek meslekte birlik ve beraberlik gecesi düzenledi

2001 yılında Kocaeli’de kurulmuş olan Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği (KOGAD) geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan genel kurulda göreve gelen Rasim Alponat Başkanlığındaki Semra Demir Çavdar, Kerem Kalpaklı, Ceyhun Yılmaz, Tuncay Çetinkaya, Balcan Çağlarkaya ve Sarp Ali Erker’den oluşan yeni yönetim kurulu göreve geldiği günden itibaren çalışmalarına hız vererek bölgedeki tüm kamu kurumlarına ve üyelerine ziyaretler gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirmiş olduğu üye ziyaretleri sonrasında yapmış olduğu tespitler neticesinde İzmit Körfezinde gemi Acenteliği mesleğinde 25 yıl ve üzeri görev yapan üyelere ve eski dönem başkanlarına plaket takdimi yapılmıştır.

25 YIL ÜZERİ GÖREV YAPANLARA PLAKET

Eski dönem başkanları Reşat Deniz, Ali Polat ve Seyfullah Sarı'ya, meslekte 25 yıl üzeri görev yapan üyelerinden İsmail Erdal Uzman (50 yıl), Ahmet Cemil Çağlarkaya (46 yıl), Adem Apakgün (46 yıl), Alaattin Ünal (44 yıl), Muzaffer Taşkın (41 yıl), Hasan Fahir Tuncer (41 yıl), Orhan Devrim (39 yıl), Salih Duruk (38 yıl) Kaya Kılıç (38 yıl), Erkan Tozluklu (35 yıl), Erşan Erker (35 yıl), Seyfullah Sarı (33 yıl), Gökhan Çetik (33 yıl), Turan Dikmen (33 yıl), Özer Başeğmez (31 yıl), Mahmut Okan (30 yıl), Kenan Oka (30 yıl), Feyzullah Yavuz Ulugün (30 yıl), Reşad Deniz (29 yıl), Timur Gülay (28 yıl), Salim Şentürk (28 yıl), İbrahim Aslan (26 yıl), Ali Polat (26 yıl), Selçuk Turan (26 yıl), Mustafa Burak Tınaz (26 yıl), Rıdvan Subaşı (26 yıl), Mümtaz Ünel (26 yıl), İlker Kazan (26 yıl), Ali Aksu (25 yıl), Eyüp Akkuş (25 yıl), Deniz Tan Uzman (25 yıl) hizmet yılı plaketleri takdim edildi.

Plaket töreninden ardından davetliler keyifli bir sohbet ortamında geceye devam ettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Alponat geceye teşrif eden tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile üyelerine teşekkür ederek, “Mesleğimize çok değerli katkılar sunarak 25 yılın üzerinde hizmet vermiş olan değerli abilerimiz ve meslektaşlarımızla böyle bir gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Onların hayatlarında bu gece ile hoş bir anı bırakabildiysek bizlere ne mutlu. KOGAD olarak üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde bölgemizde gemi acenteliği mesleğinin en üst düzeyde temsil edilmesi ve mesleğimizin sorunlarının çözümü noktasında temasta olduğumuz tüm kurumlar ile köprü vazifesi üstlenerek en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Gecemize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Vira Haber