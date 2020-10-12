Koloğlu: "Denizlerimizdeki Doğalgaz Rezervlerini Çıkarmaya Talibiz"

Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere, Koloğlu Holding’in İcra Kurulu Üyesi ve grup bünyesindeki Sefine Tersanesi’nin İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu ile bir röportaj yaptı. Karadeniz’de bulunan doğalgazı çıkarmaya talip olduklarını söyleyen Koloğlu, Türk denizciliğinin son 20 yılda büyük bir avantaj elde ettiğini de sözlerine ekledi. Söyleşinin öne çıkan kısımları şu şekilde:

Koloğlu Holding olarak hangi sektörlerde varsınız, kaç şirket var holdingde?

80’den fazla şirketimiz var. Amiral gemimiz Kolin İnşaat. BEDAŞ, CK gibi elektrik dağıtım şirketlerimiz var. İstanbul Avrupa Yakası’nda, Sivas ve Antalya’da elektrik dağıtımı yapıyoruz. Soma’da, Giresun Gümüşhane sınırında olan Akköy’de enerji üretim santrallerimiz var. İzmir ve Eskişehir’de doğalgaz dağıtım işi yapıyoruz. Denizcilikte ise Sefine isimli şirketimiz var. Şu anda holdingin parlayan yıldızı Sefine. Ayrıca yemekten turizme kadar pek çok sektörde varız.

Doğalgazı nerede çıkarmayı planlıyorsunuz?

Biliyorsunuz Karadeniz’de doğalgaz bulundu. Doğalgaz dağıtımı yapan bir firma olarak bu bizi çok heyecanlandırdı. Bunun devamı da gelecektir. Biz bu gazın çıkarılmasına talip olmak isteriz. Çıkan rezerv şu anda çok büyük görünmeyebilir. Fakat bu orada başka yatakların da olabileceğinin habercisi. Ki şu anda sadece Karadeniz’i konuşuyoruz. Ama Akdeniz’de de ciddi çalışmalar var. Ve orada başka bulan ülkeler de var. Belki bir gün biz de ithalatçı değil, ihracatçı haline geleceğiz. Hem kendimiz daha ucuza kullanacağız ham de başka ülkelere satacağız.

Türkiye denizcilik sektöründe dünyada kendine bir yer edindi mi, nasıl bir performans sergiliyoruz ülke olarak?

Son 20 yıldır denizcilikte özellikle de tamiratta bölge ülkelere göre ciddi bir avantaj yakaladık. Hem hızlı hem de ucuz tamir yapıyoruz. Tuzla ve Yalova bu konuda tescillendi. Son 5-10 yılda da yeni inşada söz sahibi olmaya başladık ama bize gelen işler butik, terzi işi işler. Yabancılar maliyet arttığı için bunu kesinlikle reddeder ya da çok ciddi fiyat çıkarır. Biz tam tersine müşteriyi memnun etmek için her şeyi yapıyoruz. Bunun en büyük örneği de biziz. Norveç’e ilk anahtar teslim feribot yapan firma Sefine. Norveç dünyanın en büyük somon ihracatçısı. Meşhur Norveçli balıkçıların gemileri Türkiye’den gidiyor. Balıkların strese girmeden seyahat etmesi için özel donanımlı gemiler inşa ediyoruz.

Vira Haber