Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Tekne Battı: 145 kayıp

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde seyahat halindeki bir teknenin batması sonucu suda kaybolan en az 145 kişinin ölmüş olabileceğinden korkuluyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeybatısındaki Lulonga Nehri'nde seyahat halindeki bir teknenin battı.

Teknenin battığı Basankusu kasabasındaki sivil toplum gruplarının başındaki isim olan Jean-Pierre Wangela, gazetecilere yaptığı açıklamada, KDC'den hareket ederek komşu Kongo Cumhuriyeti'ne giden teknenin eşya ve hayvan taşıdığını, aşırı yükten ötürü battığını ifade etti.

Şimdiye kadar yaklaşık 55 kişi kurtarıldı

Wangela, en az 145 kişinin kayıp olduğunu ve bölge halkının başka ulaşım aracı olmadığı için bu tekneleri kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Teknenin toplam kaç kişi taşıdığı net olarak bilinmezken, şimdiye kadar yaklaşık 55 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Ekimde ülkenin kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmişti.