Köpekbalığı 2 turiste saldırdı

28 yaşındaki Alistair Raddon’ın sağ ayağını koparan köpekbalığı, 22 yaşındaki Danny Maggs’ı ise ağır yaraladı. Büyük mercan resiflerinin olduğu bölgede saldırıya uğrayan turistlerin bir süre suda çırpındıkları ifade edildi.

Alistair Raddon (28) ve Danny Maggs’in (22), eyaletin gözde turizm merkezlerinden Whitsunday Adaları’nda saldırıya uğradığı açıklandı. Botla sahile götürülen ve ilk müdahaleleri yapılan iki turist de bacaklarından yaralandı.

İlk müdahalenin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan Raddon ve Maggs’in hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

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Vira Haber