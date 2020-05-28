Koronavirüs Dünya Genelinde Son Durum Ne?

Koronavirüsle ilgili son güncel verilere göre virüsün bulaştığı 2 milyon 508 bin 291 kişi hastalığı yendi.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM NE?

En fazla koronavirüs hastasının iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (490 bin 130), İspanya (196 bin 958), Brezilya (166 bin 647), Almanya (162 bin 800), Rusya (150 bin 993), İtalya (147 bin 101), Türkiye (122 bin 793), İran (111 bin 176), Çin (78 bin 288) ve Hindistan (67 bin 753) oldu.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 5 milyon 803 bin 99’a ulaşırken, koronavirüs sebebiyle 357 bin 961 kişi hayatını kaybetti.