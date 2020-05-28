Hızlı Tren Seferleri Yeniden Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden seferlere başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da gerçekleştirilen törene katıldı.

Bakan Karaismailoğlu, ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a yapıldığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı."

Vira Haber