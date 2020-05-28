Denizciler İçin Acil Eylem Planı Çağrısı

Yapılan ortak açıklamada; Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Haziran ayının ortalarından itibaren yaklaşık 150 bin denizcinin mürettebat değişiminin sağlanması için uluslararası uçuşlara ihtiyaç olacağını bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda denizci ve balıkçı gemisi mürettebatı, görev sürelerini uzatmak zorunda kalmıştı.

Bildiride; 'insani nedenlerle ve uluslararası güvenlik ve istihdam düzenlemelerine uyma ihtiyacı için mürettebat değişiklikleri süresiz olarak ertelenemez. Mürettebat değişikliklerinin küresel kargo tedarik zincirinin sürdürülebilmesi için hükümetlerin desteğini bekliyoruz.' ifadeleri yer aldı.

Üç örgüt; denizciler, balıkçı teknesi personelleri, açık deniz enerji sektörü personelleri, havacılık personelleri ve hava kargo tedarik zinciri personellerinin seyahat kısıtlamasından muaf tutulmalarını istiyor.

Vira Haber