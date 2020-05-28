Batık Gemiler Gün Yüzüne Çıkıyor

Başbakan Yardımcısı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, bugün imzalanan 1,5 milyon avro değerindeki anlaşma çerçevesinde ülkesinin Tuna Nehri'ndeki batık savaş gemilerini çıkaracağını açıkladı.

Sırbistan'ın 75 yıldır Tuna'nın ulaşıma daha kolay hale gelmesi için beklediğini ifade eden Mihajlovic, "Öncelikli olarak, batmış 23 gemideki patlayıcı ve ölümcül olabilecek elementleri saptayacağız. Önümüzdeki yıl da gemileri çıkartmaya başlayacağız." dedi.

Mihajlovic, batık gemilerin bulunduğu alanda ulaşımın güvensiz olması sonucu Sırbistan'ın yıllık 5 milyon avro zarara uğradığına işaret ederek, gemilerin çıkarılmasıyla Tuna Nehri yılın 365 günü ulaşıma açık olabileceğini belirtti.

Vira Haber