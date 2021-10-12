Kos açıklarında sürüklenen tekne Bodrum’a çekildi
Yunanistan Kos adası açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Bodrum’a güvenli bir şekilde çekildi.
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Bodrum-Kos arasında dümen arızası yapan 30 metre boyunda ve içinde 4 kişi bulunan tekne, Kara Ada açıklarındaki Türk karasuları sınırında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM6 botunca yedeklenerek Bodrum’a emniyetli bir şekilde çekildi.
Vira Haber
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Etiketler : kos, yunanistan, bodrum
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