Azerbaycan, Hazar Denizi'nde tatbikata başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, savaş gemileri ve deniz özel kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta, Hazar Denizi'nde enerji altyapısının korunmasına ve savunulmasına yönelik görevler icra ediliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Deniz Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret ederek, tatbikatla ilgili bilgi aldı.

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında gerçekleştirilen tatbikat, 13 Ekim'e kadar sürecek.

Vira Haber