Kosder 4.Olağan seçimli Genel Kurul Toplantısı Ertelendi

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nden (KOSDER) yapılan açıklamada 4.Olağan seçimli Genel Kurul Toplantısının 31 Temmuz sonrasına ertelendiğini açıklandı.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan bildirim ile 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarının 31/7/2020 tarihine kadar erteleneceği, bu sürenin 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabileceği hükmüne istinaden söz konusu süre Bakanlık Makamının 24.07.2020 tarihli ve 4720 sayılı Oluru 31.10.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu durumda Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin 4.Olağan seçimli Genel Kurul Toplantısının 31/10/2020 tarihinden sonraya ertelendiği bilgilerinize sunulur.''

Vira Haber