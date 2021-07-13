KOSDER Akademi̇'de 'Korsan Bölgeleri̇nden Geçi̇şte Saldırılar ve Si̇lahlı Guard Kullanımı' Konuşulacak
Koster Armatörleri̇ Ve İşletmeci̇leri̇ Derneği̇ (KOSDER) Tarafından 'Korsan Bölgelerinden Geçişte Saldırılar Ve Silahlı Guard Kullanımı' başlıklı söyleşi̇ yapılacak.
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KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan'ın moderatörlüğünü üstlendiği; 'Korsan Bölgelerinden Geçişte Saldırılar ve Silahlı Guard Kullanımı' söyleşisinin konuğu ise; ESKOMARINE Operasyon Müdürü Ali Kuray olacak.
13 Temmuz Salı günü (bugün) saat 14:30'da düzenlenecek söyleşinin katılım linki şöyle: https://us02web.zoom.us/j/84148109641
Vira Haber
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