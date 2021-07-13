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  3. KOSDER Akademi̇'de 'Korsan Bölgeleri̇nden Geçi̇şte Saldırılar ve Si̇lahlı Guard Kullanımı' Konuşulacak
KOSDER Akademi̇'de 'Korsan Bölgeleri̇nden Geçi̇şte Saldırılar ve Si̇lahlı Guard Kullanımı' Konuşulacak

KOSDER Akademi̇'de 'Korsan Bölgeleri̇nden Geçi̇şte Saldırılar ve Si̇lahlı Guard Kullanımı' Konuşulacak

Koster Armatörleri̇ Ve İşletmeci̇leri̇ Derneği̇ (KOSDER) Tarafından 'Korsan Bölgelerinden Geçişte Saldırılar Ve Silahlı Guard Kullanımı' başlıklı söyleşi̇ yapılacak.

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KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan'ın moderatörlüğünü üstlendiği; 'Korsan Bölgelerinden Geçişte Saldırılar ve Silahlı Guard Kullanımı' söyleşisinin konuğu ise; ESKOMARINE Operasyon Müdürü Ali Kuray olacak.

13 Temmuz Salı günü (bugün) saat 14:30'da düzenlenecek söyleşinin katılım linki şöyle: https://us02web.zoom.us/j/84148109641

Vira Haber

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