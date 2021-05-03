KOSDER, Boya Firmaları ile Sektör Paydaşlarını Bir Araya Getiriyor
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) “KOSDER Akademi’de Boya Firmalarıyla Bir araya Geliyoruz” başlığıyla mayıs ayı içerisinde bir dizi söyleşi gerçekleştirecek.
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KOSDER Akademi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşilerde; Hempel (4 Mayıs Salı), Jotun (11 Mayıs Salı), Nippon (18 Mayıs Salı) ve International Paint (25 Mayıs Salı) firmaları katılımcılara video konferans yöntemiyle sunumlar yaparak kendilerine yöneltilecek soruları yanıtlayacak.
KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan moderatörlüğünde yapılacak söyleşilerin ilk ayağında 4 Mayıs Salı günü Saat:14.30’da Hempel Satış Müdürü Cihan Filiz KOSDER Akademi’nin konuğu olacak.
Söyleşinin katılım ise şu şekilde:
https://us02web.zoom.us/j/83198965632
Vira Haber
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