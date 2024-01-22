KOSDER, Burs Ödemelerinin Yapıldığını Duyurdu

KOSDER, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Denizci Öğrenciye Burs” çalışması ile 27 okuldan 105 denizci öğrenciye burs ödemeleri yapıldığını duyurdu.

"Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde 22 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz gecemizde ilan ettiğimiz “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Denizci Öğrenciye Burs” çalışmamız çerçevesinde denizcilik liseleri, denizcilik meslek yüksekokulları ve denizcilik fakültelerinde öğrenim gören toplamda 27 okuldan 105 denizci öğrenciye burs ödemeleri yapılmıştır.

Bağışlarıyla bu çalışmanın nihayete erdirilmesini sağlayan; STATÜ GEMİ KİRALAMA, YAF DIESEL, SOCAR MARINE, AVS GLOBAL SHIP SUPPLY, BTMTEKNİK, POSEIDON MARINE, PETROL OFİSİ, KUZEY SİGORTA REASÜRANS BROKERLİĞİ, LOCKTON OMNİ SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİK HİZMETLERİ, ATOMAR DENİZCİLİK, HKALKAVAN DENİZCİLİK, ESENYEL-PARTNERS LAWYERS& CONSULTANTS, ANGORA DENİZCİLİK, NIPPON PAINT MARINE, NEMOMARIN, AKT LAW FIRM, ESMS DENİZCİLİK, PLATİN DENİZCİLİK, BORUSAN CAT, HERSEK SHIPYARD, ELEKTRO DENİZ, OPTIMA POWER, BUREAU VERITAS, OIL MAR, TÜRK P VE I SİGORTA, ÖZGEN SHIP SUPPLY, KPI OCEANCONNECT, INTERNATIONAL PAINT, MCE KARGO, ESKOMARINE, ER-AY SİGORTA, FALCON MES, SU DERYASI DENİZCİLİK, FOUR GROUP DENİZCİLİK, İNEBOLU SHIPYARD, WESTBUNKER, KARACA GEMİ, OZ MARITIME, TEAM FUELS ile JOTUN firmalarına ve daima desteklerini bizlerden esirgemeyen KOSDER’in değerli üyelerine teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."

Vira Haber