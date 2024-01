10 Yunan Adasına Kapıda Vize Kolaylığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısında eğitim, enerji, ulaşım, turizm, ticaret gibi alanlarda işbirliğini öngören anlaşmalar ve ortak bildirgeler imzalandı. Bu anlaşmalardan en önemlilerinden biri Ege’yi barış ve iş birliği denizi yapma düşüncesinden hareketle Türk vatandaşlarının Ege’nin doğusundaki 10 Yunan adasına yedi günlük kapıda vize uygulaması ile gidebilmesini kapsıyor. Üstelik belirlenen 10 ada için vize serbestisinin sadece yaz mevsiminde değil tüm sene boyunca geçerli olması bekleniyor. Belirlenen 10 ada ise şunlar: Limni, Midilli, Sakız Adası, Samos, Leros, Kalymnos, İstanköy, Rodos, Simi ve Kasteloris (Meis). Kapıda vize uygulaması için en az altı ay geçerliliği olan pasaport, iki biyometrik fotoğraf, seyahati karşılayacak kadar bakiye olan son 3 aya ait banka hesap dökümleri, feribot bileti ve otel rezervasyonu, seyahat sağlık sigortası, kimlik fotokopisi, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu ve kapıda vize ücreti ödenmesi gerekiyor. Yunan adalarına feribot seferleri olan İMEAK DTO Şube Başkanlarına bu gelişmenin bölgelerine ne gibi getirileri olacağını sorduk. İşte şube başkanlarımızın konuyla ilgili görüşleri…

Adem Şimşek

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yön. Kur. Bşk.

Adem Şimşek: Türk Yolcu Sayısının En Az Yüzde 20 Artacağını Öngörüyoruz

Ülkemizden altı yıl sonra Yunanistan’a gerçekleştirilen ziyaret sonrasında halkımızı, denizcilik sektörümüzü ve özellikle deniz turizminde aktif rol alan üyelerimizi sevindiren haberler aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı arasından yapılan görüşmeler sonucunda vatandaşlarımızın 2024 yılında 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve yedi gün geçerli vize uygulamasının onaylandığı haberini aldık. Bu kararın etkisi, tarihten gelen bağlarımız ve coğrafi konumumuzla birlikte Ege Denizi’nde savaş değil barış rüzgârlarının estiği, her iki yakanın da birbirine yaklaştığı bir dönem içerisine girdiğimize inanıyorum. Bu güzel gelişme ile hem manevi birlikteliğimiz hem de karşılıklı maddi gelişimlerimizin artacağını düşünüyorum.

İMEAK DTO Aliağa Şubemizin sorumluluk bölgelerinden biri olan Ayvalık da, bu karardan çok olumlu etkilenecek bir ilçemiz. Bu durum Ayvalık-Midilli hattında gerçekleştirilen yolcu ve araç taşımacılığına muhakkak pozitif ivme kazandıracaktır. 2023 yılı içerisinde bu hatta yaklaşık 90 bin yolcu taşınmıştır. Bu sayının 60 binlik bölümü vatandaşlarımızdan oluşturmaktadır. Bu hatta 2019 yılı öncesinde de yedi yıl boyunca kapı vizesi uygulaması devam etmişti. Bu anlamda hem Ayvalık’taki liman işletmemiz ve gümrük personelimiz, hem de Midilli tarafındaki yetkililer kapı vizesi uygulamasına yabancı değiller.

Eski uygulamada 2 adet biyometrik fotoğraf ile vize formu doldurulması gerekiyordu. Vize ücreti olarak 55 Euro alınıyordu. Tek girişte maksimum yedi gün konaklama yapılabiliyordu. Başka bir Avrupa ülkesine veya Yunanistan anakaraya geçiş imkânı verilmiyordu. Adada kalma gününe göre otel rezervasyonu bilgileri de vize evraklarına eklenerek en az 24 saat öncesinden Yunan makamlarına kapı vizesi alacak kişiler acenteler tarafından bildiriliyordu. Sorun çıkmadan işleyen bu sistemin ve uygulamaların aynı şartlarda devam edeceğini düşünüyoruz.

Gelecek yıl bu hattımızda, Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olması ve kapı vizesinin uygulamaya konulması ile Türk yolcu sayısında en az yüzde 20 artış olacağını öngörüyoruz. Aynı şekilde Yunan yolcularının da bu dostluk ikliminden etkilenerek özellikle Perşembe günleri Ayvalık’ın geleneksel pazarına gelip ihtiyaçlarını gidermeleri konusunda daha fazla istekli olacaklarını inanıyoruz. Tüm bu olumlu noktaları birleştirdiğimizde Ayvalık-Midilli kapısının 2024 sezonunda rekor kırarak 120 bin yolcu sayısına erişebileceğini düşünüyoruz. Bu olumlu gelişmelerin üzerine bir güzel haberi de gelecek yıl inşallah kamuoyuna açıklayacağız. Uzun zamandır aktif olarak takip ettiğimiz ve rol aldığımız Aliağa – Midilli hattımızın gelecek yıl aktif hale geldiğini göreceğimize yürekten inanıyorum. Bu gelişmenin denizcilik sektörümüze 2024 yılında hayırlar ve bol kazançlar getirmesini dilerim. Bu vesile ile yeni yılda herkese mutluluk, sağlık ve başarılar dilerim.

Orhan Dinç

İMEAK DTO Bodrum Şubesi Yön. Kur. Bşk.

Orhan Dinç: Vize Kolaylığının Turizm Hareketini Destekleyeceğini Düşünüyoruz

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi olarak hem Bodrum Yarımadası’nda hem de Milas bölgemizde faaliyetlerimizle dolu dolu geçen iyisiyle, kötüsüyle 2023 yılını geride bıraktık. Bu geçen zaman dilimi içerisinde öğrendik ki; bazen planlar hesaba uymuyor, bazen de hesaplar planlanamıyor. Yaşadığımız deprem felaketi, dünyada yaşanan savaş, etkilenen olumsuz ekonomi her ne kadar gardımızı kırsa da düşmemize neden olmadı. Canla başla çalışmaya her üyemize, her deniz sever vatandaşımıza destek olmaya çalıştık. Projelerimizle, eğitimlerimizle, desteklediğimiz her düşüncede var olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülke olarak nice başarılara da imza attık. Deniz turizmi ve deniz ticareti sektörümüze dönüp baktığımızda beklentimizin altında bir sezon geçirdik, fakat bu bizim daha çok üretmemizi sağladı.

Şimdi gündemde olan konumuz; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarını ziyaret edecek Türk vatandaşlarına tüm yıl boyunca 7 gün vize muafiyeti sağlanacağı”. Türkiye’den Yunanistan’a giden ziyaretçi sayısını arttırmaya ve iki ülke arasındaki turizmi geliştirmeye yönelik olan bu çalışma hayata geçtiğinde bizler sınırda bir ilçe olarak denizyolu yolcu taşımacılığının daha yoğun gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Elbette ki, deniz turizmine faydası olacak. Vize konusunda yaşanan sıkıntılardan kaynaklı problemler ortadan kalkmış olacak. Açıklanan vize kolaylığının turizm hareketini destekleyeceğini ve Yunan adalarına giden ziyaretçi sayısının artmasına vesile olacağını düşünüyoruz.

Yine yakın bir zamanda Avrupa’nın en büyük küresel tersanelerinden biri olan Ören Yat İmalat ve Çekek Yeri’nin hizmete açılışı T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu tarafında gerçekleştirildi. Törene İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ da katılım sağlayarak 275 bin metrekare alan üzerinde 16 hangarda 32 kooperatif üyesi işletmecisiyle tekne imal ve çekek faaliyeti yürütecek bölgenin hayırlara vesile olmasını diledi. Ören’de kurulan bu tersanenin yapımı ve bu aşamalara gelmesinde çok emeğimiz oldu, bundan sonra da dünyada adını duyurarak faaliyetlerine devam edeceğine inanıyorum. Tekne inşa sektörümüzün emek ve yoğun niteliği ve oluşturduğu geniş faaliyet alanıyla bölgemizdeki istihdamın artmasına da önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Yeni yıl ile birlikte öncelikle tüm dünyada barışın hakim olmasını temenni ederim. Herkesin yeni yılı kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Pruvanız Neta, rüzgarınız bol olsun.

İlkay Tugay

İMEAK DTO Fethiye Şubesi Yön. Kur. Bşk.

İlkay Tugay: Uygulama İle Deniz Turizmimizin Canlanmasını Heyecanla Bekliyoruz

Kapıda vize, Schengen vizesine göre daha düşük maliyetli, kısa süreli tatillerde ani karar verilen seyahatler için oldukça avantajlı bir uygulamadır. Yarı yarıya fiyat farkı olması, kısa sürede az evrak ile başvuru yapılabilmesi birçok vatandaşımız için heyecan verici deneyimlere öncülük etmektedir. Türk vatandaşları, Sakız, Midilli, Limni, Kos Sisam, Rodos, Leros, Simi ve Kalimnos ve Meis adalarında 7 gün boyunca konaklayabilecekler. Ege adalarını merak edenler hem bölgemizi ziyaret edecek hem de deniz ulaşımını kullanacaklar. Fethiye limanından Rodos Adasına 2023 yılında feribotlarımız ile yaklaşık 40 bin turist yolculuk yapmıştır. Yeni uygulama ile 2024 yılında bu rakamın artış göstereceğini öngörmekteyiz.

Kapıda vize uygulaması ile 2024 yılı deniz turizmimizin canlanmasını heyecanla bekliyoruz. Feribot seferlerinin artışı ve Türk bayraklı ticari teknelerle Türk yolcuların Yunan adalarına seyahatleri ile yaşanacak hareketliliğin, deniz turizmine canlılık kazandıracağını ve sektörümüz ile ilgili farkındalık yaratacağını değerlendirmekteyiz.

Yusuf Öztürk

İMEAK DTO İzmir Şubesi Yön. Kur. Bşk.

Yusuf Öztürk: Ege’nin İki Yakasında Deniz Turizmini Geliştirecek Yeni Adımlar Atmalıyız

Aynı denizi paylaşan ülkemizin Ege kıyıları ile Yunanistan’ın Ege adaları, antik dönemden bugüne kültürel ve ticari olarak ayrılmaz bir bütündür. Adalar tüketim ürünlerinin önemli bir bölümünü ülkemizden temin ederken, yılda yaklaşık bir milyon Türk vatandaşı tatil tercihini karşı kıyıda kullanmaktadır. Bu karşılıklı ticaret, denizyolu ile ulaşımın ana unsurları olan feribot taşımacılığını ve kruvaziyer turizmini beslemektedir. Sezonda Ayvalık’tan Midilli’ye, Çeşme’den Sakız’a, İzmir’den Midilli’ye, Seferihisar’dan Samos’a, Kuşadası’ndan Patmos ve Samos’a, Bodrum’dan Kalimnos, Kos, Leros, Patmos, Symi, Rodos ve Samos’a, Turgutreis’ten Kalimnos, Leros ve Kos’a, Datça’dan Kos, Rodos, Simi’ye, Marmaris ve Fethiye’den Rodos’a, Kaş’tan Meis’e tarifeli ve charter seferler düzenlenmektedir. Türk vatandaşının Yunan adalarına yönelik gösterdiği ilgi, yeni hatları ve pazara yeni oyuncuların girmesini gündeme getirmektedir. İZDENİZ Yetkilileri, 2024 sezonunda Midilli seferlerine ikinci gemiyi ekleyeceklerini, İDO Yetkilileri ise Seferihisar’dan Samos’a sefer düzenleyeceklerini açıklarken; Aliağa-Midilli hattı gibi yeni hatlarda sefer hazırlıkları devam etmektedir. Pandemi döneminde tamamen duran her iki kıyı arasındaki karşılıklı geliş gidişler, pandemi sonrası olan 2022 yılında yerini büyük bir hareketliliğe bırakmış, döviz kuru artışı ve vize konusundaki bürokrasiye rağmen bu artış 2023 yılında da hızlanarak devam etmiştir. Örneğin; bu yıl Çeşme-Sakız hattında yolcu sayısı 150 bine, Kuşadası-Samos hattında yolcu sayısı 85 bine ulaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında 7 Aralık 2023 tarihinde Atina’da yapılan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 5'inci toplantısında, Ege’yi barış ve işbirliği denizi yapma düşüncesi dile getirilmiştir. Bu doğrultuda 10 Yunan adasına Türk vatandaşlarının yedi günlük kapıda vize uygulaması ile gidebileceği açıklanmıştır. Uygulamanın detayları henüz belli olmamakla birlikte, vize ücreti için 60 Euro telaffuz edilmektedir. Kapıda vize uygulamasının, yeni turizm sezonunda Yunan adalarına talebi artıracağı ve feribot taşımacılığını daha verimli hale getireceği aşikârdır. Özellikle yaz döneminde, döviz kurundaki seviyeye de bağlı olarak, her iki kıyı arasında yüksek bir turizm hareketliliği yaşanması beklenmektedir.

Ancak vize kolaylığının ülkemiz turizmini, esnafını koruyacak şekilde alınacak önlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Ege’nin barış gölü haline gelmesini sağlayacak bu adımlardan her iki ülkenin dengeli şekilde kazançlı çıkmasını arzu ediyoruz. Ülkemizin turizm gelirleri artmasına rağmen, Türk vatandaşlarının turizm faaliyeti için yurtdışında bıraktığı döviz, yani turizm giderlerimiz çok daha hızlı artmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre geçen yıl ilk 9 ayda 2,8 milyar dolar olan turizm giderleri, 2023’ün aynı döneminde neredeyse iki kat artarak 5,1 milyar dolara çıkmıştır. Aynı dönemde turizm gelirlerindeki artış oranı sadece yüzde 20 olmuştur. Yüksek katma değerli deniz turizmi faaliyetlerinin ülke turizmindeki payının yüzde 20 gibi ciddi bir rakam olduğunu düşündüğümüzde, denizcilik alanında döviz kazancımızı artırmak için bazı adımların atması şarttır.

Daha uzak destinasyonlara yönelik feribot seferleri düzenlenerek, Ege adaları dışında diğer adalardan ve Yunan anakarasından ülkemize ziyaretçi getirilmesi sağlanabilir. Özellikle turizm sezonunda Yunan adalarında tatil yapan üçüncü ülkelerden gelen turistlerin ülkemiz turizm merkezlerini ziyareti mümkün olabilir. Gümrük düzenlemeleri ile adaların ülkemizden daha fazla meyve-sebze ve diğer tüketim ürünleri almasının önü açılabilir. Feribot seferlerinin yanı sıra Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de seyahat edecek yeni kruvaziyer markaları oluşturulabilir. Türkiye kıyıları ve Yunan adaları, özellikle Uzakdoğu’da ortak bir destinasyon olarak pazarlanabilir. Üyemiz feribot işletmelerinin Avrupa Birliği’nin denizyolu ulaşımına verdiği teşviklerden faydalanması sağlanabilir. Bu düzenlemeler sayesinde vize kolaylığı gibi geçici çözümler yerine Türkiye ile Yunanistan arasında Ege’nin her iki yakasını ticari anlamda buluşturacak, uluslararası turizm faaliyetlerinde bölgemizin cazibesini daha da artıracak kalıcı bir iş birliğini tesis edebiliriz.

Halil Bağlı

İMEAK DTO Marmaris Şubesi Yön. Kur. Bşk.

Halil Bağlı: Bu Uygulama Bölgemiz Turizm Potansiyelinde Artış Sağlayacak

Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan’ın adalarının yaz döneminde Marmaris’ten Rodos’a düzenlenen günlük feribot seferleri, adaların yakınlık ve ulaşım avantajlarıyla Türk turistler arasında büyük ilgi görmektedir. Bu bağlamda özellikle kapı vizesi uygulamasının Türklere tekrardan tanınması durumunda, yaz aylarında bu yoğunluğun devam etmesi muhtemeldir. Önerim Yunan adalarına seyahat edecek Türk vatandaşları için kapı vizesi kolaylığının yeniden sağlanması ve bu sürecin sezon boyunca uygun bir şekilde düzenlenmesidir. Böylece bölgedeki limanlarda gerçekleşen feribot seferleri hem ekonomik anlamda hem de istihdam anlamında büyük ölçüde destek sağlayacaktır.

İki ülke arasında ilk olarak 2012 yılında başlayan kapıda vize uygulaması 2019 Eylül ayı itibarıyla son bulmuş, yoğunluğuna göre ortalama yılda 600 ila 1000 vatandaşımız (sadece Marmaris’ten sezonda çıkış yapan yolcu sayısı) bu uygulamadan yararlanmıştır. Konu ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması bölgemiz turizm potansiyelinde artış sağlayacak ve atılacak bu adımların bölgemize olumlu yönde katkı sağlayacağına inanıyorum.

