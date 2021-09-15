KOSDER Heyeti Sel Bölgesini Ziyaret etti

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve KOSDER Kurucu Başkanı Salih Zeki Çakır, KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Metin Şener, Mahmut Turan ve Tolga Tomba’nın bulunduğu heyet ilk olarak Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yanık; heyete ziyaretleri ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik; bölgenin en kısa sürede toparlanması adına KOSDER olarak gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, Başkan Yanık’a kabullerinden ötürü teşekkür etti.

Salih Zeki Çakır da Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’a hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek; Türk denizciliği için oldukça önemli bir konumda bulunan Kastamonu ve diğer illerde yaşanan afetten dolayı son derece üzgün olduğunu söyledi. Devletin mağdur olan vatandaşlara gereken yardımı yaptığını ancak yaraların sarılması için İMEAK Deniz Ticaret Odası ve KOSDER olarak her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ardından ilçede incelemelerde bulunan KOSDER heyeti, selzedelerle görüşerek kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Heyetin bir sonraki durağı ise; Abana oldu. İlçeyi gezen heyet; Abana Kaymakamı Tuğçe Yılmaz ve Belediye Başkanı Yunus Akgül’ü ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KOSDER temsilcileri, Abana ziyareti sırasında afet bölgesinde bulunan eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu ile de Başkan Akgül’ün makamında bir süre sohbet etti.

Vira Haber