KOSDER ve Sea Commerce America Inc, “Geleceğin Çevreci Deniz Yakıtı Olarak Metanol’ün Yükselişi” Semineri Düzenliyor

İstanbul Altunizade Mercure Otel’de yapılacak organizasyonda; denizcilikte sıfır karbon hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerji açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu ifade edilen Metanol’ün oynayacağı rol, derinlemesine analizlerle ele alınacak. Yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın panelist olarak yer alacağı organizasyon, sektörün tamamına açık bir şekilde Saat:14.00’te başlayacak.

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