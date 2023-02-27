KOSDER ve Sea Commerce America Inc, “Geleceğin Çevreci Deniz Yakıtı Olarak Metanol’ün Yükselişi” Semineri Düzenliyor
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) ve Sea Commerce America Inc iş birliğiyle 7 Mart Salı günü “Dekarbonizasyon: Geleceğin Çevreci Deniz Yakıtı Olarak Metanol’ün Yükselişi” başlıklı bir seminer gerçekleştirilecek.
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İstanbul Altunizade Mercure Otel’de yapılacak organizasyonda; denizcilikte sıfır karbon hedefi doğrultusunda, yenilenebilir enerji açısından ciddi bir potansiyele sahip olduğu ifade edilen Metanol’ün oynayacağı rol, derinlemesine analizlerle ele alınacak. Yerli ve yabancı çok sayıda uzmanın panelist olarak yer alacağı organizasyon, sektörün tamamına açık bir şekilde Saat:14.00’te başlayacak.
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