KOSDER Yönetı̇m Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı

Toplantıda; yönetim kurulunda görev dağılımının belirlenmesi ve KOSDER’in önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ele alındı.

Olağan Seçimli Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında; Pınar Kalkavan Sesel’i oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Hakan Çendik, Dernek Genel Sekreterliği’ne ise; Begüm Nergiz Birben getirildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Pınar Kalkavan Sesel; Dernek olarak dayanışma ve birliktelik içerisinde koster armatör ve İşletmecileri ile denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına azami katkıyı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Türk denizcilerinin KOSDER’e gösterdikleri ilgi ve desteğin kendilerini motive ettiğine de dikkat çeken Başkan Kalkavan, bu düşünceyle yönetim kurulu olarak sektörün güncel sorunlarına çözüm bulma konusunda gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

KOSDER’in Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Yönetim Kurulu Başkanı: Pınar Kalkavan Sesel

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hakan Çendik

Genel Sekreter: Begüm Nergiz Birben

Sayman: Teoman Mustafa Akyol

Burak Akartaş

Bülent Dandin

Gökhan Özcan

Mahmut Turan

Mehmet Engin Özturan

Metin Şener

Tolga Tomba

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Akif Ural

Cafer Şener

Engin Dönmez

Hüseyin Avni Şan

Hüseyin Uysal

İlham Mert Soylu

Nadir Özsoy

Serhan Özcan

Sinan Atasoy

Uğur Şener

Yaşar Şanlıtürk

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Denetim Kurulu Başkanı: Ayhan Aytekin

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yalçın Akın

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yusuf Yalçın Çapoğlu

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

Barbaros Yüksel

Faruk Emre Yıldıran

Neslihan Torlak

Vira Haber