KOSDER Yönetı̇m Kurulu’nda Görev Dağılımı Yapıldı
Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’nin (KOSDER) 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu sonrasında ilk Yönetim Kurulu Toplantısı 26 Mart Cuma günü video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda; yönetim kurulunda görev dağılımının belirlenmesi ve KOSDER’in önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalar ele alındı.
Olağan Seçimli Genel Kurul’da seçilen yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında; Pınar Kalkavan Sesel’i oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Hakan Çendik, Dernek Genel Sekreterliği’ne ise; Begüm Nergiz Birben getirildi.
Toplantıda bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, yönetim kurulu üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Pınar Kalkavan Sesel; Dernek olarak dayanışma ve birliktelik içerisinde koster armatör ve İşletmecileri ile denizcilik sektörünün tüm paydaşlarına azami katkıyı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Türk denizcilerinin KOSDER’e gösterdikleri ilgi ve desteğin kendilerini motive ettiğine de dikkat çeken Başkan Kalkavan, bu düşünceyle yönetim kurulu olarak sektörün güncel sorunlarına çözüm bulma konusunda gereken çalışmaları yapacaklarını kaydetti.
KOSDER’in Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı şu şekilde:
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Yönetim Kurulu Başkanı: Pınar Kalkavan Sesel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Hakan Çendik
Genel Sekreter: Begüm Nergiz Birben
Sayman: Teoman Mustafa Akyol
Burak Akartaş
Bülent Dandin
Gökhan Özcan
Mahmut Turan
Mehmet Engin Özturan
Metin Şener
Tolga Tomba
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
Akif Ural
Cafer Şener
Engin Dönmez
Hüseyin Avni Şan
Hüseyin Uysal
İlham Mert Soylu
Nadir Özsoy
Serhan Özcan
Sinan Atasoy
Uğur Şener
Yaşar Şanlıtürk
DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
Denetim Kurulu Başkanı: Ayhan Aytekin
Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yalçın Akın
Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yusuf Yalçın Çapoğlu
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:
Barbaros Yüksel
Faruk Emre Yıldıran
Neslihan Torlak
Vira Haber
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