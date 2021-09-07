KOSDER'den arıtma sistemleri üzerine Webinar
KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)'in düzenlediği Webinarlar serisinin yeni bölümünün konuğu Alfa Laval Denizcilik Bölümü Satış Müdürü Onur Yiğit.
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KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği) tarafından düzenlenen ve her bölümde denizcilik sektöründen önemli isimlerin konuk edildiği Webinar serisinin yeni bölümünde, Alfa Laval Balast Arıtma sistemleri üzerine konuşulacak.
KOSDER Yönetim Kurulu üyesi gemi baş mühendisi Teoman Mustafa Akyol'un moderatörlüğünü yapacağı programın konuğu Alfa Laval Denizcilik Bölümü Satış Müdürü Onur Yiğit.
Program 7 Eylül Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek ve şu linkten izlenebilecek: https://us02web.zoom.us/j/85089584025
Vira Haber
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Etiketler : kosder, alfa laval
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