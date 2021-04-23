KOSDER'den Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirleri ve Uyum Önerileri Paneli

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Danışmanı Prof. Dr. Mustafa İnsel, “Deniz Ticaretinde İklim Değişikliği Tedbirleri ve Uyum Önerileri” konusunu Yönetim Kurulu Üyemiz Uzakyol Başmühendis Teoman Mustafa Akyol moderatörlüğünde KOSDER Akademi’ye değerlendirdi.

Söyleşide aynı zamanda; Gemilerde Hava Kirliliği / Sera Gazı Salınım Kuralları: Geçmiş, Mevcut Durum ve Gelecek Değerlendirilmesi, İklim Değişikliği Etki Değerlendirme Analizi Projesi, Filo Uyum Tedbirleri ve Gelecek Gemi Teknolojisi başlıkları da ele alındı.

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