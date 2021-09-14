KOSDER'den gerçek zamanlı gemi yönetim yazılımı üzerine Webinar
KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)'in düzenlediği Webinarlar serisinin yeni bölümünün konuğu Navatom satış müdürü Musa Höbek.
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KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği) tarafından düzenlenen ve her bölümde denizcilik sektöründen önemli isimlerin konuk edildiği Webinar serisinin yeni bölümünde, gerçek zamanlı gemi yönetim yazılımı üzerine konuşulacak.
KOSDER Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Özcan'ın moderatörlüğünü yapacağı programın konuğu Navatom satış müdürü Musa Höbek.
Program 14 Eylül Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek ve şu linkten izlenebilecek: https://us02web.zoom.us/j/88203167397
Vira Haber
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