KOSDER’den Tahıl Koridoru Açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı andan itibaren yaşanan gelişmeleri, savaş bölgesinde mahsur kalan gemi insanlarımızın ve Türk sahipli/Türk bayraklı gemilerimizin güncel durumlarını Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği olarak yakından ve hassasiyetle takip etmekteyiz.

Gelinen noktada; Ülkemizin ortaya koyduğu üstün gayretin ve gösterdiği barıştan yana net tavrın bir eseri olarak, Türkiye’nin öncülük ettiği Tahıl Koridoru Anlaşması ile birlikte; gemilerin savaş bölgesinden tahliye edilmeye başlanması ve hâlihazırda Türk sahipli/Türk bayraklı 5 gemimizin bölgeden kurtarılmış olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. 24 Şubat 2022’den bu yana Ukrayna limanlarında mahsur kalan diğer 16 gemimizin de bir an önce özgürlüklerine kavuşturulması konusunda aynı çaba ve özverinin gösterileceğine dair inancımız tamdır.

Tüm insanlığı olduğu gibi bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle Ülkemizi ve sektörümüzü de yakından ilgilendiren bu süreçte; denizcilerimizden desteklerini esirgemeyen, sektörümüzün istek ve taleplerine kayıtsız kalmayan, anlık ve hızlı çözümler üreterek Devletimizin her daim gücünü arkamızda hissettiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili Bakanlarımıza ve Bakanlıklarımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği