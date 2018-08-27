Kruvaziyerden düşen kadın 10 saat sonra kurtarıldı

Norwegian Star isimli gemiyle Hırvatistan'ın Vargola Limanı'ndan ailesiyle birlikte açılan 46 yaşındaki Longstaff, Pula kentinin 96 kilometre açıklarında cumartesi akşamı 23.45 sularında denize düştü. Kruvaziyer gemisi yetkilileri, Longstaff'ın çantası ve pasaportunun sahipsiz şekilde güvertede bulunması üzerine alarma geçerek durumu Sahil Güvenlik'e bildirdi.

Sahil Güvenlik tarafından pazar sabahı düştüğü yerin 1.3 kilometre uzağında bulunan Longstaff, Hırvat medyasına verdiği demeçte, "Yoga yapıyor olmam bana çok yardım etti. Çünkü suda kalmak çok enerji isteyen bir şey. Su çok soğuktu. Soğukluğu unutmak için gece boyunca şarkı söyledim" diye konuştu. Üzerindeki kot pantolon ve bir bluzle 10 saat suda kalan Longstaff, "Hayatta kaldığım için çok şanslıyım" diyerek kendisini kurtaran ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi. Denizde kurtarma çalışmaları uzmanı Mike Tipton ise, denizin sıcak olmasının Longstaff'in hayatta kalmasında büyük bir etken olduğu yorumunu yaptı.

Vira Haber