KSOE: Gemiyle Hidrojen Taşıma Teknolojisi 2025’e Kadar Hazır

Günümüzde boru hatları ve kamyonlarla taşınan hidrojenin gemilerle taşınmasını sağlayacak teknolojinin 2025 yılına kadar ticarileşmesi bekleniyor.

Güney Koreli Hyundai Heavy Industries Group’un gemi inşa kolu olan Kore Gemi İnşa ve Açık Deniz Mühendisliği (KSOE), temiz yakıt alternatifi olan hidrojen tedarikinde bir atılıma hazırlanıyor. Dünyanın en büyük gemi yapım şirketlerinden biri olan KSOE, 2025 yılına kadar hidrojeni gemiyle taşıyacak teknolojiye sahip olmayı hedefliyor. KSOE, hidrojen tankerlerinin 2025 ile 2027 arasında ticarileştirilmesini bekliyor.

2030 SONRASI KÜRESEL HİDROJEN PAZARI HIZLI GELİŞECEK

KSOE Enerji Sistemi Araştırma Enstitüsü başkan yardımcısı Yoo Byeong-yong, hali hazırda 20 bin metreküp kapasiteli bir konsept gemi geliştirdiklerini açıkladı. Yoo, 2030 yılı sonrası küresel hidrojen pazarında hızlı bir büyüme beklediklerini ve dolayısıyla gemi talebinde de artış olacağını belirtti. Yoo, erken aşamalarda hidrojen taşıyan gemilerin yakıtının LNG ile sağlanacağını, ancak hidrojen piyasası olgunlaştığında gemilerin hidrojenle çalıştırılabileceğini de ifade etti.

2040’A KADAR 20 GEMİ İNŞA EDİLECEK

Dünyanın gemi inşa merkezlerinden biri olan Güney Kore’de, sanayi tahminlerine göre, 2030’dan başlayarak on yıl içinde 20 bin metreküp kapasiteli 20 gemi inşa edilmesi bekleniyor. Talebin artması halinde, 2040 yılından sonra 170.000 metreküp kapasiteli 200 adet, daha büyük gemiye yükselebilir.

TAŞIMADA ANA SORUN İZOLASYON VE KAYIPLAR

Hidrojen, boru hatlarıyla ve gemilerle sıvı hâlde taşınabilir. Sıvı hidrojen, özel çift duvarlı izoleli tanklarla, buharlaşmayı önleyebilecek şekilde taşınabilir. Isı transferini minimize edebilmek için sıvı hidrojen tankının dış yüzeyini soğutmak amacıyla bazı tankerlerde sıvı nitrojen ısı kalkanları kullanılır. Gemi tankerleri uzun mesafeli taşımalar için kullanılmaktadır. Gemilerde buharlaşma kayıpları günlük %0.2-0.4 arasında olmaktadır. Sıvı hidrojenin taşınmasında ana problem özel izolasyon ihtiyacı ve sıvı hidrojenin pompalama ve soğutma kayıplarıdır.