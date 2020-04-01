KTL Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Bullcon BV ile Güçlerini Birleştiriyor

Kınay çatısı altında bulunan KTL, Asya( KTL Çin ve KTL Vietnam) Avustralya (KTL Avustralya) ve Avrupa’da (KTL İngiltere, KTL Ukrayna) gerçekleştirdiği şirket satın alma, iş ortaklıkları ve münhasır ortaklıklar yoluyla uluslararası arenada varlığını büyütmeye devam ediyor.

KTL Benelux markası olarak operasyonlarına devam edecek Bullcon BV’nin, KTL’nin dünya çapında büyümesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kınay, faaliyet gösterdiği her alanda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken benimsediği kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz vermeden global arenada emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Vira Haber