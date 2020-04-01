KTL Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. Bullcon BV ile Güçlerini Birleştiriyor
Belçika merkezli Benelüks bölgesinde faaliyet gösteren bir lojistik firması olan Bullcon BV ve KTL Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. dün ortaklık anlaşması imzaladı.
A+A-
Kınay çatısı altında bulunan KTL, Asya( KTL Çin ve KTL Vietnam) Avustralya (KTL Avustralya) ve Avrupa’da (KTL İngiltere, KTL Ukrayna) gerçekleştirdiği şirket satın alma, iş ortaklıkları ve münhasır ortaklıklar yoluyla uluslararası arenada varlığını büyütmeye devam ediyor.
KTL Benelux markası olarak operasyonlarına devam edecek Bullcon BV’nin, KTL’nin dünya çapında büyümesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.
Kınay, faaliyet gösterdiği her alanda müşterilerin ihtiyaçlarını karşılarken benimsediği kusursuz müşteri memnuniyeti ilkesinden asla taviz vermeden global arenada emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 233 defa okunmuştur
Etiketler : KTL Uluslararası Taşımacılık, Anlaşma, Ortaklık, Bullcon BV
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.