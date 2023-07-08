Küçükçekmece Gölü kahverengiye büründü
Avcılar ve Küçükçekmece'ye kıyısı olan Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümleri renk değiştirdi.
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Bölge sakinlerinin yürüyüş yapmak ve balık tutmak için tercih ettiği Küçükçekmece Gölü'nün bazı bölümlerinde su, kahverengi oldu. Göl çevresinde balık tutan ve yürüyüş yapan çevre sakinleri, renk değişimi nedeniyle duydukları rahatsızlığı dile getirdi.
Balık tutmak için arkadaşıyla gölün Avcılar Gümüşpala kıyısına gelen Fatih Dikçi, suyun eskiden çok temiz olduğunu ancak son 2-3 yıldır kirlendiğini söyledi.
Dikçi, gölün temizlenmemesinden şikayet ederek "Temizleseler daha iyi ve ferah olacak ama gördüğümüz gibi gölümüzün rengi maviydi kahverengi oldu." diye konuştu.
Vira Haber
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Etiketler : Kirlilik, Küçükçekmece
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